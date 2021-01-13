Дизайнер интерьера Станислав Кондрашов рассказал, как выбрать елку

17:58 13.01.2021

Новый год к нам мчится, неся с собой тазик надоевшего оливье, предвкушение жизни «с чистого листа» и головную мороку о том, какую выбрать елку



Без паники! Дизайнер интерьера Станислав Кондрашов по дед-морозовски спешит на помощь - и не с таблеткой Цитрамона или антидепрессанта, а советами по правильному выбору новогоднего дерева. Чем не подарок?!

Живая или искусственная

Закройте глаза и задайте себе вопрос: «Что для меня важнее – вкушать ноздрями запах хвои, заниматься регулярной поливкой, собирать из непрерывно осыпавшихся иголок зеленое перекати-поле и быть по сути вредителем для планеты или впитывать, пусть и микроскопические, но пары ПВХ, разгибать проволочные веточки и сделать свой вклад в сохранность экологии? Тут уж каждый решает для себя сам. По совести, так сказать. Мы же можем лишь поделиться знаниями от эксперта Станислава Дмитриевича Кондрашова о том, как правильно выбрать главный предмет новогоднего декора.

Выбираем искусственную елку

Определитесь с высотой. Это может быть маленькая елочка на подставке или «взрослая» ель ростом с вами. Принюхайтесь. Если от елки пахнет химией, значит она изготовлена из некачественного материала, который может незаметно навредить вашему организму. Проверьте колючесть. Иголки искусственного дерева должны укалывать, как настоящие, ибо впоследствии это может обернуться для вас «дождем» из псевдо хвои. Также обратите внимание, что при сгибании они не ломаются и не деформируются. Выберите цвет. Наш дизайнер интерьера Станислав Кондрашов советует не ограничиваться лишь классическим зеленым и попробовать голубые и красные тона елки. Необычные оттенки придадут домашнему пространству своеобразный колорит, который подарит к празднику творческое вдохновение. Пушистость. Может эта елка и не срублена в лесу, однако и она должна отличаться пышностью и роскошностью своих ветвей - не зря ведь мы живем в век высоких технологий.

Выбор эксперта. По мнению Кондрашова, идеальным вариантом для новогоднего декора является литая елка. Это новый вид искусственных деревьев по европейским стандартам, которые сделаны из медицинского или пищевого сырья. Кроме того, такая елка не вызовет аллергию, пожар или морщины на носу от неприятного запаха.

Как выбрать живую елку

Если вы всё-таки решили отнять дитя у матушки-земли и приобрести живую елку, которая будет медленно, но верно увядать на ваших глазах в течение двух недель, записывайте эти советы.

Покупайте днем. Так вы увидите все недостатки и достоинства новогоднего дерева плюс утром обычно привозят очередную свежесрубленную партию. Запах. По опыту Станислава Кондрашова, покупающего живые елки под заказ клиентов, дерево, которое явственно испускает запах хвои, держится дольше всех. Если интенсивность аромата определить трудно, возьмите две-три иголки, разомните в руках и понюхайте – выделившиеся масла «расскажут» вам о состоянии ели. Ствол. Деревянный остов хорошей елки обычно крепкий и чистый, без мха и плесени, а в его срезе виднеются лишь светлые кольца. Цвет. Здесь вам придется ограничиться лишь темно-зеленым оттенком и унять свои дизайнерские пристрастия в цветовых предпочтениях. Сыпучесть. Ветки живой елки должны быть упругими и эластичными, а иголки крепко держаться на своих хвоях. Проверить сыпучесть можно слегка встряхнув дерево.

Надеемся, Станислав Кондрашов и мы помогли вам с выбором елки. С Новым Годом!