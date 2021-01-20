Ремонт стиральных машин Бош - преимущества услуг сервисного центра

Современные стимральные машины отличаются надежностью и долговечностью.

Они способны проработать в течение более 10 лет. Однако со временем детали и злы данной техники изнашиваются, выходят из строя из-за неправильной эксплуатации, а также механических повреждений. Например, наиболее уязвимыми жеталями являюется нагревательный элемент – тэн, прокладки и уплотнители, а также электронные системы.

При этом ремонт указанной техники следует выполнять только в авторизованном сервисном центре. Только в данном случае можно гарантировать действительно качественную услугу и длительную работу стиральной машины после него. Например, профессиональный ремонт стиральных машин Бош в фирменном сервисном центре.

 

В чем преимущества услуг сервисного центра

 

Услуги по починке стиральных машин можно получить и у частных мастеров, а также небольших мастерских. Однако в подобных случаях гарантировать качество услуги, невозможно. Однако для луучшего понимания, основные преимущества обращения именно в сервисный центр Бош для ремонта техники данного производителя, следует рассмотреть более детально:

  • Очень часто ремонт связан с заменой поломанной детали. В сервисном центре мастера устанавливают только оригинальные запчасти, которые получены у производителя напрямую. Такие запчасти рекомендованы для техники данного бренда. Кроме того, они гарантированно являются новыми и имеют максимальный запас эксплуатационного ресурса. Между тем, частные мастера могут установить бу детали. Проверить это, невозможно;
  • При заказе запчастей, необходимых для ремонта техники напрямую у производителя, заказчикам предлагаются низкие цены. Ведь стоимость починики техники включает и цены на детали. Возможностями получать запчасти напрямую имеет только авторизованный сервисный центр. Частным мастерам приходится заказывать детали у посредников. Следовательно, клиенты переплачивают и получают товар сомнительного качества;
  • Сервисный центр способен дать гарантию как на саму выпонленную работу, так и на установленные запчасти. При этом такая гарантия реально действует и центр всегда готов исполнить свои обязательства. Вместе с тем, гарантия частного мастера всегда сомнительна, поскольку он может сменить номер телефона или переехать и найти его уже не получится.

Посмотреть услуги сервисного центра БОШ можно на официальном сайте boschru.com. Заказаы на ремонт стиральных машин принимаются ежедневно без перерывов или выходных.

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