Не вся детская мебель одинаковая! Выбираем лучшую

18:06 21.01.2021

Мебель для детей особенная! Она не только красивая, но и качественная, экологичная и очень надёжная.

Ведь мебель для детей создают с заботой и любовью, поэтому все предметы интерьера не имеют недостатков. Все они абсолютно точно подходят под запросы родителей и юных пользователей. Поэтому узнать «особенную» мебель всегда просто. Она с первого мгновения заворожит взгляд, а каждая ее характеристика вызывает у покупателей улыбку.

Так какая же мебель идеальна?

Чтобы обустроить детскую комнату, нужно продумать, какие предметы интерьера понадобятся. Некоторые родители считают, что загромождать пространство не нужно, а другие – пытаются удачно разместить как можно больше элементов.

Кто же прав?! На самом деле, прав тот, кто продумает размещение элементов, не устанавливая ничего лишнего по возможности.

Как показывает практика, самое правильное – это купить детский готовый спальный гарнитур TM Rabbit. Если такой удаться найти – это абсолютное везение. Если нет, тогда нужно искать отдельно кровать, письменный детский стол, компьютерный стол и шкаф. А уж чем дополнять ансамбль, это каждый решает самостоятельно.

Поэтому имеет смысл запомнить главное о каждом предмете интерьера…

Детская кровать

Она может иметь различные габариты, но должна быть очень удобной для ребенка. Ее высота, хорошо если будет соответствовать росту ребенка. Недопустимо, чтобы спальное место было слишком маленьким. Каркас этого изделия может быть из металла или натурального дерева, этот момент не критичен. А вот матрас для каждой кровати (если он не предусмотрен в комплекте) всегда необходимо искать самый удобный.

Стол

Что касается стола, то для самых маленьким можно выбрать регулируемый стол-парту, например, или компактное небольшое изделие. Для детей среднего и старшего возраста уже желательно подбирать компьютерный стол из безопасных для здоровья детей материалов и разных размеров.

Критерии выбора существенно отличаются, поэтому стол должен соответствовать пожеланиям того, кто будет за ним учиться.

Шкаф

Шкаф в детской комнате лучше разместить такой, в который получится спрятать все детские вещи. Он должен быть максимально вместительным! И может быть он как отдельно стоящим, так и встроенным. Нет особых рекомендаций, кроме того, что фасад должен быть изготовлен из нехрупкого материала (зеркала, непрочного стекла, например).