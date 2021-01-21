Все особенности выбора моющих пылесосов

18:11 21.01.2021

С помощью пылесоса можно обеспечить чистоту в доме, забыть о пыли и грязи.

В продаже есть бытовая техника на любой бюджет. Клиент сможет определиться с подходящей моделью, посетив магазин пылесосов с хорошей репутацией. Ассортимент товаров в магазине большой, а еще регулярно проходят огромные скидки.

Критерии выбора пылесоса

Моющая техника пользуется повышенным спросом, обеспечивает очистку любых напольных покрытий. Многофункциональные пылесосы дополнены полезными опциями, специальной конструкцией. При выборе модели следует обращать внимание на:

системы фильтрации;

емкость бака;

мощность;

особенности комплектации.

Пылесосы могут быть оснащены такими очистителями: AFS, HEPA, S. Аква-фильтры эффективно справляются с пылью, устраняют даже ее мелкие частицы. Фильтры S еще более тщательно удаляют пыль.

Выбирать емкость бака следует с учетом площади помещений, в которых будет проводиться уборка. Для небольших квартир достаточно бака до 4-х литров. Если дом большой, то лучше выбирать пылесосы с баком от 8 литров.

При покупке техники нужно обратить внимание на ее мощность всасывания. Для эффективной уборки этот параметр должен составлять минимум 300 Вт. Если используются разные фильтры, то мощность всасывания составляет от 400 Вт. Высокая мощность всасывания не всегда идентична с уровнем потребления электроэнергии.

Удобные в эксплуатации пылесосы с телескопическими трубками. Есть модели с пультом управления. Все пылесосы комплектуются такими насадками:

для пола;

для очистки стекол;

для сухой уборки;

для предметов мебели.

Основная насадка предназначена для влажной уборки ковровых покрытий. При помощи адаптера можно переключить эту насадку для уборки твердых покрытий (ламината, наливного пола). Щелевая насадка устраняет грязь в труднодоступных местах.

Размеры и дизайн

Большую часть времени моющие пылесосы находятся в отведенном для них месте. Размер приобретаемого устройства имеет большое значение. Предпочтение лучше отдать компактным моделям с небольшими габаритами. Такую технику легко и удобно хранить в квартире.

Качественный моющий пылесос подойдет для уборки любых помещений. Дизайн техники современный, красивый. Некоторые модели дополнены пультом управления, что повышает удобство использования. В комплекте идут все необходимые насадки.

Моющий пылесос поможет очистить мягкую мебель, ковры и другие напольные покрытия. Эта бытовая техника тщательно очищает помещение от пыли, отлично справляется с влажной уборкой.