Плюсы и минусы мебели из натурального дерева

Дерево – самый натуральный материал, аналогов которому просто не существует. Несмотря на постоянное пополнение рынка инновационными материалами, старый и добрый массив сегодня все так же популярен, как много веков назад. 

Уникальная мебель из массива в Москве пользуется популярностью у тех, кто ценит высокое качество окружающих предметов, кому важны душа и тепло каждого предмета.

Преимущества мебели из массива

Преимущества:

  • Экологическая безопасность. Вряд ли удастся найти человека, у которого имеется аллергия на натуральную древесину. При условии, что производитель использует безопасные финишные покрытия для дерева, такая мебель полностью безопасна как для пользователей, так и для окружающей среды.
  • Высокая прочность. Мебель из дерева не утратит своей эстетической привлекательности даже спустя несколько десятков лет. При бережном обращении тумба, комод, кровать или стол вполне могут превратиться в семейную реликвию, бережно передаваемую из поколения в поколение.
  • Приятный древесный аромат наполняет комнату особенной атмосферой, придавая помещению неповторимый уют и теплоту. В доме, где есть деревянная мебель, у хозяев всегда хорошее настроение.
  • Простота в эксплуатации. Для поддержания деревянной мебели в первозданном виде, достаточно лишь применять средства по уходу за деревом.
  • Возможность реконструкции. Такая мебель легко поддается реконструкции. Если через несколько лет хозяевам наскучит оттенок любимого шкафа, то для обновления достаточно удалить верхний лак и покрыть изделие заново лаком или пропиткой нужного оттенка.
  • Приятные тактильные ощущения. Мебель из натуральной древесины – прекрасный антидепрессант, такую мебель приятно трогать, ведь дерево отличается неподражаемой текстурой.

Недостатки мебели из дерева

Упоминая достоинства мебели из натуральной древесины, следует вспомнить и о недостатках этого материала. К счастью, здесь можно обойтись без списка. Единственный недостаток мебели из массива – склонность к растрескиванию. Но данный нюанс является лишь следствием недобросовестности продавцов.

Чтобы избавить себя от неприятных последствий в дальнейшем, следует серьезно отнестись к выбору производителя мебели. Те, кто ценят свою репутацию и дорожат мнением клиентов, производят мебель с учетом всех технологических нюансов и их детища остаются в прекрасном состоянии даже после долгих лет активной эксплуатации.

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