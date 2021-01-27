Плюсы и минусы мебели из натурального дерева

19:40 27.01.2021

Дерево – самый натуральный материал, аналогов которому просто не существует. Несмотря на постоянное пополнение рынка инновационными материалами, старый и добрый массив сегодня все так же популярен, как много веков назад.

Уникальная мебель из массива в Москве пользуется популярностью у тех, кто ценит высокое качество окружающих предметов, кому важны душа и тепло каждого предмета.

Преимущества мебели из массива

Преимущества:

Экологическая безопасность. Вряд ли удастся найти человека, у которого имеется аллергия на натуральную древесину. При условии, что производитель использует безопасные финишные покрытия для дерева, такая мебель полностью безопасна как для пользователей, так и для окружающей среды.

Высокая прочность. Мебель из дерева не утратит своей эстетической привлекательности даже спустя несколько десятков лет. При бережном обращении тумба, комод, кровать или стол вполне могут превратиться в семейную реликвию, бережно передаваемую из поколения в поколение.

Приятный древесный аромат наполняет комнату особенной атмосферой, придавая помещению неповторимый уют и теплоту. В доме, где есть деревянная мебель, у хозяев всегда хорошее настроение.

Простота в эксплуатации. Для поддержания деревянной мебели в первозданном виде, достаточно лишь применять средства по уходу за деревом.

Возможность реконструкции. Такая мебель легко поддается реконструкции. Если через несколько лет хозяевам наскучит оттенок любимого шкафа, то для обновления достаточно удалить верхний лак и покрыть изделие заново лаком или пропиткой нужного оттенка.

Приятные тактильные ощущения. Мебель из натуральной древесины – прекрасный антидепрессант, такую мебель приятно трогать, ведь дерево отличается неподражаемой текстурой.

Недостатки мебели из дерева

Упоминая достоинства мебели из натуральной древесины, следует вспомнить и о недостатках этого материала. К счастью, здесь можно обойтись без списка. Единственный недостаток мебели из массива – склонность к растрескиванию. Но данный нюанс является лишь следствием недобросовестности продавцов.

Чтобы избавить себя от неприятных последствий в дальнейшем, следует серьезно отнестись к выбору производителя мебели. Те, кто ценят свою репутацию и дорожат мнением клиентов, производят мебель с учетом всех технологических нюансов и их детища остаются в прекрасном состоянии даже после долгих лет активной эксплуатации.