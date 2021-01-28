Выбор обоев в Интерьерус

05:49 28.01.2021

Обои – один из наиболее популярных отделочных материалов, который используется как в жилых домах и квартирах, так и офисах, других помещениях.

Выбрать подходящий вариант может быть непросто, особенно учитывая их огромный ассортимент. В интернет-магазине Интерьерус представлены модели под любой вкус и интерьер.

Виды обоев по материалу

По материалу из которого они изготовлены, обои делятся на такие виды:

Бумажные. Самый бюджетный вариант, который можно обновлять раз в несколько лет. Из-за того, что их нельзя мыть и легко повредить, бумажные обои не подходят для санузлов, ванных комнат, кухонь.

Виниловые. Более прочные, чем предыдущие. На бумажную основу нанесено специальное виниловое покрытие. Виниловые обои можно мыть, они могут служить от 10 до 15 лет.

Флизелиновые. Возможны варианты, когда в основу добавлен винил. Флизелиновые обои прочные и устойчивые к механическим повреждениям. Их можно перекрашивать по несколько раз.

Текстильные. Дорогостоящий вариант, который уместно смотрится в «богатых» интерьерах премиум класса.

Велюровые. Основа может быть или бумажной, или флизелиновой, а сверху нанесено покрытие из велюра, которое смотрится изысканно.

Виды обоев по функционалу

При выборе обоев для спальни или гостевого кабинета, можно акцентировать внимание на внешнем виде, не обращая внимания на функционал. Покупая их в детскую, кухню или другие комнаты, где важна прочность отделочного материала, необходимо обращать внимание на свойства обоев. Они бывают:

моющиеся;

влагостойкие;

антивандальные.

В последние годы стали популярными жидкие обои и их основное свойство – возможность переклеить при необходимости небольшой участок без особых затрат времени и материала.

Что нужно учесть при покупке

Выбирая обои, важно учесть, что они играют ключевую роль в интерьере многих комнат, поэтому им нужно уделить особое внимание. Они могут быть ярким акцентом, создавать веселое настроение и задорную атмосферу. Также они могут не выделяться, быть в цвет мебели и не привлекать внимание. Всё зависит от собственных предпочтений и стиля дома или квартиры.

В интернет-магазине Интерьерус все варианты обоев объединены по категориям, что облегчает поиск подходящего варианта. Ознакомиться с образцами можно как на сайте, так и посетив салон. Менеджеры магазина готовы ответить на все вопросы и помочь подобрать обои для любого помещения.