Три вопроса, ответы на которые нужно узнать до начала ремонта

05:53 28.01.2021

С чего начинается ремонт?!

С решения, что в жилище нужно все кардинально изменить и усовершенствовать. Преобразования влекут за собой сложности не только при выборе стиля помещения, но и последующих поисков нужной мебели и декоративных элементов. Именно поэтому многие откладывают начало процесса, и погружаются в раздумья.

Предварительно выбирается план действий, подбирается цветовая гамма, стиль. Каждый момент ответственный, поэтому поиски лучшего варианта могут затянуться. В связи с чем услуги дизайнеров оказываются кстати. Ведь нет ничего лучше, чем помощь квалифицированного специалиста. Но даже, если вы решите, что ремонт и отделка квартир в Москве будет вами проведена самостоятельно, то и в этом случае есть о чем подумать...

Какой ремонт провести: косметический или капитальный?!

Это самый главный вопрос, поскольку каждый тип работ существенно отличается друг от друга. Очевидно, что косметический ремонт квартиры под ключ будет выполнен быстрее.

А еще...

Его ценовая политика окажется более приемлемой.

Он не подразумевает выполнение сложных, глобальных видоизменений помещения.

Все что необходимо, обновить и освежить помещение. То есть выполнить несложные работы по отделки стен, замене, например, межкомнатных дверей.

Обратите внимание! Лишь при необходимости в процессе проведения капитального ремонта может потребоваться замена проводки, труб. В иных ситуациях подобные работы не выполняются.

Только в случае проведения капитального ремонта данная деятельность обязательна. При кардинальных изменениях может быть выполнена перепланировка пространства (которая не нарушает законодательство), замена окон, дверей, проводки, труб водоотведения. Что, конечно же, сказывается на затратах. Капитальный ремонт комплексный, он затрагивает все аспекты. Такой ремонт дороже косметического, но намного качественнее и долговечнее.

Поэтому следует выбирать тот вариант ремонта, который уместен в определенном и конкретном случае. Ориентироваться следует на собственный бюджет, состояние помещения и желаемый результат, который хочется получить в итоге.

Заказывать дизайн-проект или нет?

Этот вопрос сложен, потому что не все самостоятельно смогут спланировать все верною. Не упустить из виду ни один важный момент. Это значит, что, если вы не обладаете бурной фантазией, например, или у вас нет времени, чтобы искать долго в интернете идеальный стиль, планировку. В подобных случаях без помощи не обойтись! Поскольку дизайн-проект – это точное отражение будущего результата.

Такой план подразумевает не только удачное размещение мебели. Все дело в том, что дизайн -проект – это картинка, на которой просчитывается абсолютно все: цветовая гамма, стиль, размещение розеток и даже необходимый текстиль.

Поэтому без дизайн-проекта можно создать себе лишние сложности, а они могут повлечь и дополнительные траты.

Кому доверить выполнение работ?

Всегда работать со специалистами и выгоднее, и проще. Ведь они не только хорошо выполнят работу, проведут ремонтные работы качественно. Они работают быстро, не допуская ошибок. А подобным может похвастаться не каждый! Поэтому, чтобы заплатить один раз, провести ремонт квартиры под ключ, который будет радовать много лет, его лучше доверить профессионалам.

Надеяться на собственные силы в этом плане бессмысленно, потому что есть риск, что весь процесс затянется на месяцы, на годы. А поскольку подобное не понравится никому, то сотрудничество с квалифицированными специалистами – это лучшее решение.