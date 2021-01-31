Единый сервис оказания ритуальных услуг

04:35 31.01.2021

Утрата родного человека, близкого друга – это всегда боль и скорбь, но еще больше усиливает душевные терзания необходимость быстро подготовить похороны. Все бытовые вопросы, которые в обычном состоянии человек решает за минуты, в такие моменты вдруг превращаются в неразрешимые проблемы. Кажется, что невозможно за несколько дней решить вопросы с моргом, кладбищем, оформлением документов, обзвоном родственников и организацией непосредственно похорон.

Разумеется, что те, кто уже пользовался услугами ритуальных бюро, будут говорить, что это проще и в общей сумме дешевле, но как выбрать это похоронное агентство, если мнения людей могут кардинально различаться. Интернет предоставляет такую возможность, поскольку люди умирают каждый день, и отзывы на различные ритуальные фирмы пишут реальные люди – надо просто уметь искать. Однако тут сразу возникает та же проблема: недостаток времени и эмоциональный ступор, когда ваш родственник скончался, а что делать – вы не знаете.

Самый простой выход – это обращение в службу ритуальных услуг, которая работает в соответствии с федеральным законом о похоронном деле. Лучшим решением будет обратиться в службу Ритуал, компания занимается траурным бизнесом более 20-ти лет. Она имеет свой сайт - https://ritual.ru, и еще до обращения к консультанту вы можете узнать о многом: открытые и закрытые кладбища столицы, как проходит подзахоронение или кремация, сколько составит базовый и другие тарифы погребения, кто имеет право на льготы и прочую нужную информацию.

Полноценный сервис оказания ритуальных услуг

Обратившись в Ритуал, вы получаете не только информацию и помощь, но и гарантию того, что близкий вам человек получит достойные его жизни и деятельности похороны, прощание будет организовано по высшему разряду без накладок и несоответствий.

Услуги предоставляются единым комплексом, при этом консультацию по всем вопросам вы получаете еще при первой встрече с ритуальным агентом:



Как будут проходить похороны, что для этого надо, какие товары необходимо приобрести и как это сделать

Какие документы будут необходимы, где и как их оформляют, кто несет ответственность за правильность оформления

Услуги морга: кто будет договариваться, как можно получить тело из морга, какие процедуры будут сделаны

Транспортные услуги

Договор с администрацией кладбища, выбор места погребения, ритуал

Религиозный обряд, поминальный обед

Решение нетривиальных ситуаций



Абсолютно все вопросы из списка – это задача https://ritual.ru, поэтому у вас будет время попрощаться с покойным, привести в порядок душевное состояние, чтобы похороны прошли в спокойной обстановке.

