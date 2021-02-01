Похороны в Москве: стандартный набор ритуальных товаров

01:41 1.02.2021

Еще Цицерон сказал слова, которые были и так известны каждому человеку: "Никто не может избежать смерти". Такого человека не найдешь ни в Москве, ни в любом другом населенном пункте.

И когда придет последний день жизни, об этом никто не знает. Умершему уже будет все равно, что после этого произойдет в его родном городе или даже на планете. А вот родственникам нужно побеспокоиться о похоронах оставшегося тела. И в первую очередь нужно купить траурные товары.

Основные траурные принадлежности

Для организации похорон, если планируется гражданская панихида, приходится приобретать стандартный набор траурных атрибутов. Сюда входят такие товары:

- гроб, подбираемый по нескольким показателям;

- венки, где надо обращать внимание как на форму, так и на цветы;

- надгробие, где чаще всего предпочтение отдается кресту;

- постель для гроба, обычно предлагаемая в комплекте.

Что касается последнего пункта, здесь все зависит от класса такого атрибута. Ведь если речь идет про элитный гроб, для него нет необходимости отдельно покупать постель, потому что внутри все предусмотрено. Часто отдельно предлагаются и траурные ленты, потому что на них вначале приходится наносить соответствующие надписи сожаления и скорби о потере близкого человека, а затем крепить к венкам. И где все это лучше всего покупать в столице?

Покупка траурных атрибутов

В Москве можно найти большое количество компаний, которые занимаются продажей товаров, необходимых для проведения траурного мероприятия. Но здесь многие сталкиваются с несколькими проблемами:

- качество предлагаемой продукции не всегда можно назвать удовлетворительным;

- необходимые товары не всегда удается найти в одном месте;

- стоимость продукции оказывается завышенной;

- отсутствует услуга доставки.

И это только после удается понять, что пришлось переплатить деньги, хотя в другом месте то же самое имело более низкую стоимость. Как правильно решить этот вопрос? Особенно с учетом того, что траурные атрибуты часто предлагают перекупщики.

Сейчас в Москве наиболее выгодным вариантом можно посчитать интернет-магазин ритуальных товаров https://shop.ritual.ru/, который был создан известной на похоронном рынке компанией Ритуал.Ру. Уже это дает понять, что такой вариант является выгодным и практичным, ведь заказ легко оформить онлайн, предварительно подобрав на указанном сайте все необходимое. А это позволит сэкономить время, не нужно никуда ездить. Только необходимо сразу определиться, какие похороны будут организовываться, потому что для кремации понадобятся другие товары.

