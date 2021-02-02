Преимущества в эксплуатации кованых поршней

02:25 2.02.2021

Кованые поршни имеют по отношению к своим аналогам более высокие эксплуатационные характеристики, выдерживают серьезные нагрузки и отлично подходя для установки в мощных двигателях.

Конечно же многое осложняется технологией производства, которая требует соблюдения огромного количества факторов. Ознакомиться с коваными поршнями Подробнее тут может каждый владелец авто, это позволит вам сделать правильный выбор.

Преимущества кованых поршней

Несмотря на сложности в производстве, представленные комплектующие для двигателей имеют целый спектр преимуществ. Но при покупке стоит учитывать тот факт, что данная деталь может не иметь никакого значения, это касается недорогих автомобилей. Кованые поршни дают ряд преимуществ:

Они могут работать при более высоких температурах.

Имеют повышенную износостойкость.

Максимально длительный срок службы.

Более точны и надежны, так как проходят множество тестирований.

На данный момент можно с уверенностью сказать, что представленные детали для вашего автомобиля будут невероятно важными если вы проводите капитальный ремонт двигателя. Стоимость деталей конечно же выше, но все это оправдывается более длительным сроком службы.

Как производятся кованые поршни?

При работе с механическим тюнингом, одна из первых мыслей, которая приходит к владельцу автомобиля – установить кованые поршни. В настоящее время кованые компоненты двигателя изготавливаются совершенно по-другому. Производство осуществляется в более сложных условиях и требует невероятного контроля качества.

Кованые поршни отличаются более тонкой микроструктурой по сравнению с литыми поршнями, несмотря на использование того же материала, используемого в производстве. Способ изготовления способствует повышенной прочности, а также способности производить меньшие стенки, что влияет на снижение веса. В данной ситуации кованые поршни будут невероятно правильным решением при проведении капитального ремонта двигателя.

При производстве в больших масштабах используется, например, многорежимная ковка в одной матрице. Материал представляет собой секцию ролика, который подвергается термической обработке, затем прессуется в соответствующую форму и вырезается, и полируется. На официальном сайте интернет-магазина можно более основательно ознакомиться с техническими различиями кованых поршней, и тех, которые производятся путем литья из алюминия.