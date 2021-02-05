06:07 5.02.2021

Программа для удачных снимков на документ

Время от времени перед каждым человеком встает необходимость сделать фото на документы. И для многих это может стать серьезной проблемой. Фотографии не получились, не нравятся, не устраивает качество изображения, нет подходящей одежды или даже нет времени на визит к фотографу и нет времени ждать готовые снимки.

С трудностями стакивается не только потребитель услуг, но и многие фотоателье. Обрезка фотографий под нужный формат, множество переделок в случае, если клиент не доволен результатом – всё это усложняет работу и требует больше времени и усилий. Предпечатная подготовка может занять много времени, что непозволительно для успешного бизнеса. Для легкой и быстрой обработки и печати фотографий существует многофункциональная программа для подготовки печати фото на документы https://photo-document.ru/

Для бизнеса

Такое программное обеспечение незаменимо для работы фотоателье, так как полностью включает в себя весь необходимый функционал:

Обрезка под все форматы фотографий на любые документы: внутренний и заграничный паспорт, пропуска, визы, анкеты и многое другое;

Редактирование изображения: улучшение качества снимка, постановка любого фона, в том числе цветного, затемнение или размытие фона, замена одежды на подходящую. В программе доступны более 300 вариантов костюмов форменных и гражданских, есть возможность импортировать нужный костюм из Adobe Photoshop;

Печать из файла: удобный выбор расположения фото на странице, редактирование количества фотографий, добавление разметки линий отреза, калибровка монитора, возможность сохранения макетов и настроек для дальнейшего использования;

Легкий интерфейс позволяет сделать готовое фото, можно редактировать изображение сразу вместе с заказчиком, чтобы гарантированно предоставить качественную услугу и получить довольного клиента.

Для домашнего использования

С помощью ПО можно самостоятельно изготавливать собственные фото на документы в любом количестве без визита в фотомастерскую. Это сэкономит время и бюджет, а также поможет сделать самостоятельно удачный снимок на любой документ. Идеальный вариант для путешественников, подходит для тех, кто не любит прибегать к услугам фотографов.

Наличие программы «Фото на документы» позволит за несколько минут решить проблему фотографирования и сделать изображения для любых документов качественными и удачными.