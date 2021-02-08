Гражданство на Карибах: очередная страна ввела послабления

21:20 8.02.2021

Сент-Китс и Невис улучшил свою программу получения гражданства за инвестиции. Эта страна стала четвертой среди карибских государств, которые позволили претендовать на гражданство братьям и сестрам инвестора.

Гражданство Сент-Китс и Невис: что поменялось

Теперь государственная программа получения гражданства Сент-Китс и Невис предоставляет возможность заявителю добавить в заявку своих братьев и сестер. Однако они обязаны соответствовать ряду критериев:

их возраст не должен превышать 30 лет;

они не могут состоять в браке и иметь детей на момент подачи заявки;

они обязаны находиться в финансовой зависимости от инвестора.

Власти Сент-Китс и Невис ввели дополнительную оплату за подачу заявления на сестер и братьев. Размер этого сбора разнится в зависимости от вида инвестиций:

приобретение недвижимости обязывает заплатить по $40 000 за человека;

если же выбрать пожертвование в Фонд устойчивого развития островов, то дополнительный сбор составит $20 000 за человека.

Напомним, что это не первая страна в карибском регионе, которая разрешила инвестору подавать заявление на гражданство для своих сестер и братьев. Ранее это же нововведение приняли Доминика, Гренада и Сент-Люсия.

Как и ранее, на статус гражданина Сент-Китс и Невис также могут претендовать:

супруги инвестора;

дети, если их возраст не достиг 30 лет;

дети с инвалидностью (их возраст не имеет значения);

родители заявителя и супруга/и (ограничение по возрасту – от 55 лет);

Добавим, что дети инвестора получают гражданство этой страны по наследству.

Паспорт Сент-Китс и Невис в топе наиболее выгодных гражданств мира

Обладатели гражданства Сент-Китс и Невис свободно въезжают в 156 государств, среди которых страны шенгенской зоны, а также могут быстро оформить долгосрочную визу в Канаду и Соединенные Штаты Америки. Кроме того, ВНЖ в ряде европейских государств можно получить на паспорт Сент-Китс. Налогообложение этой островной страны не затрагивает ряд существенных источников дохода, таких как дивиденды, наследство, мировой доход, а налог на прирост капитала и даже подоходный налог в этом государстве попросту отсутствуют. Кроме того следует отметить крайне низкие ставки налога на недвижимость.

Также у Сент-Китс нет никаких требований к проживанию: инвестор свободен посетить страну в любой удобный момент и улететь когда пожелает.

Как получить гражданство Сент-Китс и Невис

Программа получения гражданства Сент-Китс и Невис сегодня одна из самых востребованных. Предоставление гражданства за инвестиции здесь началось еще в 1984 году, что делает эту программу самой надежной и старой во всем мире, а не только среди карибских стран. Не зря Павел Дуров, основатель российской социальной сети "ВКонтакте" и легендарного мессенджера Telegram, получил паспорт этой страны еще в 2014 году и использует его для безвизового проживания в Великобритании.

Получить гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции возможно двумя путями:

Заплатить взнос в Фонд устойчивого развития островов. Размер такой инвестиции равен $150 000 за самого инвестора и трех членов его семьи. Еще $10 000 нужно будет доплачивать за каждого человека сверх изначальных четырех. Вложиться в недвижимое имущество в Сент-Китс и Невис. Покупка недвижимости на островах на $200 000 обязывает заявителя владеть ей как минимум семь лет. Если же инвестор приобретет недвижимость на сумму $400 000, то продать ее разрешат уже через пять лет.

Также оба варианта предусматривают оплату проверки на благонадежность, а в случае приобретения недвижимости понадобится дополнительно оплатить административный сбор.

Процесс получения нового гражданства на Сент-Китс занимает от трех до пяти месяцев.

Внимание! Правительство страны приостановило ускоренное рассмотрение заявок в связи с пандемией коронавируса.

При получении нового гражданства большинство заявителей предпочитают пользоваться услугами профессиональных агентов. У этого варианта есть ряд неоспоримых преимуществ, например наличие профессиональных юристов, и агентстких лицензий в целевой стране. Например, компания "Мигронис" предлагает вариант, при котором все, что нужно сделать заявителю – это передать оригиналы документов, подписать ряд подготовленных специалистами документов и анкет и оплатить инвестицию. Более того, после успешного получения гражданства "Мигронис" предоставляет пост-иммиграционное обслуживание и поможет получить: