Клининг это роскошь, удобство или трата денег?

21:22 8.02.2021

Генеральная уборка - настоящее испытание для любой хозяйки.

Чтобы убраться в гостиной и навести порядок в комнатах придется потрудиться не один час, а иногда и несколько дней. Уборка квартиры - это не просто пропылесосить и протереть полы. На кухне нужно почистить духовку, варочную поверхность, вытяжку, а в ванной комнате - протереть кафель и почистить всю сантехнику. В спальне нужно сначала пропылесосить мягкую мебель, протереть пыль на тумбочках и шкафах, а затем убрать пыль с картин и фотографий, висящих на стенах. А ведь это еще не все. Радиаторы, ковры, люстры и двери! Одному человеку выполнить все это не под силу. Почему услуги клининга востребованы сегодня как никогда, расскажем далее.

Клининг экономит силы и время

Желая добиться полноценной чистоты люди стали все чаще обращаться в клининговые компании. Профессиональный подход творит чудеса. Благодаря использованию эффективных моющих средств и современного оборудования уборка носит более глубокий характер. Вызывая работников клининговой компании на дом, вам не нужно делать сложный выбор между уборкой и значимыми делами. Вы экономите не только силы, но и время, которое можете потратить на любимое хобби.

Забота о здоровье

Химчистка дивана на дому – одна из самых популярных клининговых услуг. Её удобство заключается в том, что мягкую мебель можно почистить экстрактором прямо на месте. Метод экстракции - самый эффективный и безопасный способ профессиональной чистки. Экстрактор представляет собой моющий пылесос со специальной насадкой. По одному шлангу поступает моющее средство, а с помощью другого шланга грязь и влага путем всасывания удаляются из волокон. Если пятна остались, то их обрабатывают специальными реагентами. Залоснившиеся спинка и подлокотники отмываются ручным способом или с помощью дисково-роторной машины. Далее обивка прополаскивается водой и досушивается при комнатной температуре от 4 до 8 часов. Преимущество влажной химчистки мебели состоит в том, что частицы грязи растворяются и «вытягиваются» экстрактором из ткани. Глубокое очищение помогает вернуть мебели первозданную чистоту и свежесть. Чтобы дом был чистым и уютным проводите эту процедуру дважды в год.

Клининг это дорого?

Многие люди считают, что заказать клининг квартиры стоит настолько дорого, что проще навести порядок самостоятельно. Действительно, на первый взгляд может показаться, что деньги, потраченные на уборку заметно скажутся на семейном бюджете. Однако не стоит забывать, что обращаясь в клининговую компанию клиенту уже не нужно покупать расходные материалы. А вот для самостоятельной уборки вам предстоит потратиться на приобретение салфеток, чистящих средств и инвентаря. Кроме того, придется отдельно купить моющие средства и полировочные товары для стекол, мебели, сантехники. А это уже другая статья расходов. Поэтому если у вас в приоритете семья, самореализация, а не рутинная работа, то доверьтесь профессионалам. Комплексная уборка стоит дороже, но это делает вашу жизнь легче.

Сложные виды уборки

Уборка квартиры после ремонта

Навести порядок после ремонта равносильно самому ремонту. Сколько работ предстоит сделать! Пропылесосить, вынести мусор, отмыть окна от строительной пыли - это лишь часть из того что предстоит сделать. Самостоятельная уборка обычно занимает несколько дней. Но если вы ограничены во времени, закажите уборку в клининговой компании. Мы проведем уборку комнат после капитального и косметического ремонта. Здесь же доступна услуга химчистка мягкой мебели от пыли. Лучшие моющие средства и экстракторные машины за несколько часов справятся с самыми сложными задачами и квартира будет убрана до блеска.

Уборка квартиры после дезинсекции

Если в вашей квартире завелись тараканы, клопы и другие опасные насекомые без дезинсекции здесь не обойтись. Этих нежданных гостей сможет отвадить только специальная служба. В ходе дезинсекции распыляется инсектицид (яд), который убивает насекомых. Не волнуйтесь, современные инсектицидные средства абсолютно безопасны и быстро выветриваются. Чтобы избежать повторного появления паразитов, уборка квартиры после дезинсекции должна проводиться специализированной клининговой компанией с соблюдением мер предосторожности.

Заказав клининг квартиры после ремонта или дезинсекции, уже через несколько часов вы будете удивлены высоким качеством проведенных работ.