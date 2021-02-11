Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: победить проблему нетерпимости мы можем только все вместе

21:13 11.02.2021

На протяжении многих лет президент Европейского еврейского конгресса – и в рамках этой должности, и в целом в рамках своей многообразной общественной работы – Вячеслав Моше Кантор занимается вопросами борьбы с нетерпимостью.

Занимается плотно, от тщательных и доскональных исследований об уровне антисемитизма в мире и росте радикальных настроений до разработки рекомендаций и советов всем, включая самые вышестоящие властные должности, как бороться с теми негативными тенденциями, что наблюдаются в этой сфере. Здесь в ход шли и как официальные документы и стратегии, разработанные совместно с учёными и исследователями со всего мира, так и личные инициативы и наблюдения Вячеслава Моше Кантора, полученные им за годы проектов, работы и наблюдений за ситуацией.

Проблема и в самом деле заслуживает самого пристального внимания, ведь обострение нетерпимости в последние годы стала очевидна уже всем, а не только узким специалистам и экспертам по правам человека. Будь это расизм, ксенофобия, антисемитизм или другие формы ненависти, на фоне всё большего роста напряжённости в мире все они продолжают обостряться. Стоит ли удивляться, что в 2020 году, когда мир охватила пандемия коронавируса, неблагоприятная ситуация в этой сфере стала ещё более острой?

Пандемии и другие глобальные кризисы имеют долгосрочные последствия, и эти последствия не ограничиваются экономическими проблемами, безработицей и так далее, поясняет Вячеслав Моше Кантор. Ущерб наносится и общественным настроениям, над людьми может довлеть общее ощущение неизбежности хаоса, отчаяние и нередко следующее за ними разобщение. В подобной атмосфере негативные общественные тенденции развиваются, как сорняки на плодородной почве. Как пример Вячеслав Моше Кантор назвал ситуацию после эпидемии испанки и Великой депрессии, также сопровождавшейся ростом радикальных и экстремистских идей и настроений – всё это разобщило Европу, а это разобщение впоследствии привело к той ситуации, когда стала возможна трагедия Второй мировой войны. Это и подобные истории - исторический урок, убеждён Вячеслав Моше Кантор, и этот урок прежде всего должен научить человечество разрешать возникающие глобальные кризисы и угрозы сообща, оставив в стороне политические и личные интересы.

Разумеется, ведущая роль в победе над пандемией сегодня отводится медицинским работникам и исследователям, однако свой вклад необходимо внести всем. По мнению Вячеслава Моше Кантора, сейчас, когда будущее ещё не ясно, мир представляется автобусом, в котором заперты все восемь миллиардов жителей Земли, и этот автобус завис над пропастью. Чтобы он вернулся на твёрдую землю и поехал в будущее, необходимы слаженные и скоординированные действия всех, кто в нём находится.

Сам Вячеслав Моше Кантор также прилагает к этому посильные усилия. В июле 2020 года основанный им в Великобритании благотворительный фонд помог в организации международной конференции практикующих медиков и учёных со всего мира на площадке Королевского медицинского общества. Присутствовавшие на ней специалист из Европы, США, Индии и Африки не только обменялись собственным опытом и знаниями, полученными в ходе борьбы с коронавирусом, но и предложили собственные рекомендации как по победе над текущей пандемий, так и для смягчения кризиса в случае возникновения вспышек других заболеваний подобного масштаба.