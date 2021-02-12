Какой должна быть качественная сковородка

00:03 12.02.2021

Сковородка встречается почти в каждом доме, некоторые люди покупают её, ориентируясь исключительно на стоимость.

Действительно, визуально модели выглядят практически одинаково, но специфика материалов имеет значение. Часто встречается тефлоновое покрытие, что наносится тонким слоем на алюминиевый сплав, тогда изделие будет лёгким, неприхотливым. Однако важно соблюдать температурный режим, не позволяя поверхности прогреваться более +200 С, чтобы исключить выделение токсинов. Качественная сковородка должна быть не только прочной, удобной, долговечной, но и максимально безопасной.

Нюансы выбора хорошей сковородки

Более экологичное решение - антипригарное покрытие из нанокомпозитного полимера наносится на рабочую поверхность изделия. Тогда сковородку можно нагревать до +450 С, не опасаясь выделения токсинов. Конечно, покрытие из нанокомпозитного полимера продлевает срок службы, но и увеличивает стоимость. Кроме того, необходимо быть особо аккуратным, избегая механического воздействия. Другие особенности выбора:

Обязательно указывается в описании диаметр модели, наличие или отсутствие крышки, материал корпуса, крышки и ручки. Она может быть, например, из бакелита, который не нагревается, приятен на ощупь.

Стеклянная крышка создаётся из особого стекла, которое не боится даже очень высоких температур, является сверхпрочным. Это станет хорошим дополнением, поскольку позволит приготовить множество блюд, связанных с необходимостью тушения ингредиентов с ограниченным доступом воздуха.

Иногда целесообразно подумать над тем, чтобы купить целые наборы, состоящие из нескольких наименований разного диаметра. Это удобно для приготовления самых разных классических блюд: яичниц, омлетов, блинов, рагу, плова и не только.

Качественное изделие по хорошим ценам

Да, конкуренция в данном сегменте рынка велика, поэтому даже качественные сковородки от ведущих производителей не отяготят бюджет. Как правило, бренды ориентируются на средний ценовой сегмент продукции.

При выборе важно учесть и источники тепла. Как правило, подходят любые источники тепла, кроме индукции. Имеет значение и длительность гарантии. Если продукция действительно качественная, то гарантия должна составлять не менее года. Плюс, в наличии должны быть сертификаты соответствия. Хорошим признакам станет и возможность оперативно переговорить со специалистами магазина, которые помогут определиться в выборе и объяснят нюансы той или иной модели.