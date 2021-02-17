20:32 17.02.2021

Выбор мебели: готовые модули или гарнитур под заказ?

Комплект по индивидуальному проекту обычно заказывают в специальном ателье, когда помещение имеет нестандартные размеры. Исполнение такого заказа может занять от месяца до двух. Чаще всего, мастерская приступит к работе после полной предоплаты, а отказаться от готового и оплаченного комплекта уже невозможно.

Гарнитур на заказ является полностью эксклюзивным, материалов и видов отделки у их производителя намного больше. Кроме привычных цветов вишни, ольхи, дуба, используется обивка фасадов текстилем, кожей или ее заменителем, отделка шпоном экзотических пород.

Мебель, изготовленная по индивидуальному заказу, например, на сайте kehohome.ru, идеально подойдет к помещению, для которого предназначена, а модульную можно постоянно обновлять с помощью перестановки, приобретения новых элементов.

Отличия мебели на заказ от готовых модулей

Представляя собой будто набор кубиков, модульная мебель очень легко собирается в единую конструкцию. Число модулей, предлагаемых в рамках одной коллекции, может насчитывать не один десяток. Преимуществом таких комплектов является мобильность: они легко переставляются и перевешиваются с одной стены на другую. Получая каждый раз новую композицию, нет необходимости покупать что-то новое. Если композицию в помещении понадобится чем-то дополнить, можно купить еще один модуль.

Модули, выпущенные в рамках одной коллекции, имеют одинаковые размеры. Это позволяет легко спроектировать обстановку перед покупкой не привлекая дизайнера. На сайтах производителей есть программы-калькуляторы и планировщики, с помощью которых можно обставлять виртуальное помещение с заданными параметрами.

Недостатки модульных комплектов:

стандартные габариты;

модули представлены в нескольких типовых размерах, поэтому высота и ширина подобранного комплекта не всегда вписывается в параметры помещения;

ограниченные варианты отделки;

модульные комплекты выпускаются нескольких цветов, но ни один из них может не оправдать ожидания покупателей.

Нерешительным покупателям понравится то, что компании-продавцы просят минимальную предоплату за заказанный комплект. Пока он не доставлен, от покупки можно совсем отказаться. Модульные комплекты всегда доставляют очень быстро, большая часть их составляющих всегда есть на складе. Заказ оперативно формируется и отправляется в дорогу.