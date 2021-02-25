ПИК.ПРО отзывы мастеров о платформе

22:13 25.02.2021

История появления платформы «ПИК.ПРО»

Компания «ПИК.ПРО» основана в апреле 2019 года. Проект по созданию платформы для мастеров возглавил глава департамента системных трансформаций Марко Михич-Ефтич. Специалисты компании трудились над программным обеспечением с 2018 года, затем платформа несколько месяцев работала в режиме закрытого тестирования.

Главной задачей было напрямую связать исполнителей и подрядчиков через цифровую платформу. Прорабы, бригадиры и звеньевые были исключены из процесса. Программное обеспечение создавалось по принципу агрегаторов: мастера получают задания в мобильном приложении «ПИК.ПРО», а подрядчик проверяет качество выполненной работы. Тесты показали, что новаторская система управления сводит к минимуму потери рабочего времени и сокращает затраты.

Первые упоминания о «ПИК.ПРО» появились на сайте ГК «ПИК» в ноябре 2019 года. Необычный формат работы привлек внимание деловых изданий РБК, Forbes и Tadvisor, которые анонсировали сервис в своих публикациях. К тому времени система успешно прошла испытания на одном из объектов ГК «ПИК». С момента запуска «ПИК.ПРО» платформа постоянно размещает объявления о приеме на работу специалистов отделочных работ разных профилей. К ноябрю 2020 года в сервисе зарегистрировано 4 500 мастеров, которые ежедневно трудятся на 21 объекте группы «ПИК». Система выдает порядка 3000 заданий в сутки.



О компании «ПИК.ПРО»

На портале компании размещены вакансии по десяти строительным специальностям. На объектах требуются:

- гипсокартонщики;

- каменщики;

- ламинатчики;

- маляры;

- плиточники;

- плотники;

- сантехники;

- стяжечники;

- штукатуры

- разнорабочие.

Собеседование проходит удаленно. После одобрения кандидатуры мастер регистрируется в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, а также оформляет банковскую карту для выплат. Процесс облегчает сотрудничество с банками-партнерами, где есть функционал для плательщиков налога на профессиональный доход.

Как только все необходимые документы готовы, специалисты отдела оформления регистрируют мастера в системе и присылают ему ссылку на приложение. Программа рассчитана на минимальный уровень цифровой грамотности. Если возникают трудности, с авторизацией помогает техническая поддержка. По возможности мастеру предлагают объект как можно ближе к адресу проживания. Как только место работы выбрано, система формирует QR-код, который служит пропуском на стройку.

Список объектов, подключенных к «ПИК.ПРО» (г. Москва) по состоянию на ноябрь 2020 года:

1. Молодогвардейская, 36;

2. «Оранж парк»;

3. «Жулебино парк»;

4. «Кузьминский лес»;

5. «Белая Дача парк»;

6. «Люберцы парк»;

7. Римского-Корсакова, 11;

8. Полярная, 25;

9. «Дмитровский парк»;

10. Ильменский, 11;

11. Кронштадтский бульвар, 35;

12. Измайловский, 11;

13. ул. Плеханова, 18, 22;

14. ул. Зеленодольская, 28;

15. ул. Ясеневая, 14;

16. «Люблинский парк»;

17. ул. Каспийская, д. 28 корп. 4;

18. Кантемировская, д. 27;

19. Харьковский пр-д, 1/1;

20. ул. Керченская, корп. 26 и 30;

21. «Саларьево парк».

Мастер приезжает на объект, предъявляет код, проходит инструктаж по технике безопасности и выбирает задания, которые появятся на экране смартфона. Нужный инструмент и материалы выдают на складе. В приложении есть краткое описание технологий, а также требования к качеству работы. Выполнив задачу, мастер нажимает на кнопку «Завершить задание». В течение нескольких дней работу проверяют представители подрядчика. Если контролеры обнаружат недочеты, мастеру придется их устранять, что мотивирует выполнять задания не только быстро, но и с надлежащим качеством.

Алгоритм системы настроен на средний заработок не менее 3000 рублей в день. Ожидать службу контроля не требуется — после выполнения работы можно приступать к следующему заданию, что исключает простои. Заработная плата зависит только от опыта и квалификации мастера. Программное обеспечение выводит на экран расценки за каждую операцию и общую сумму за принятые задания, которая еженедельно приходит на банковскую карту. По отзывам о «ПИК.ПРО», опытные мастера могут рассчитывать на заработок 100 тыс. руб. и выше.



Работа в «ПИК.ПРО» — отзывы сотрудников о платформе

За год работы сервиса мастера оценили преимущества работы на платформе. Привлекает прежде всего большой фронт работ. Объемы строительства девелопера растут с каждым годом. Многих устраивает свободный график. Мастер сам регулирует свое рабочее время и ориентируется только на сроки в приложении.



За год работы «ПИК.ПРО» в Москве отзывов появилось немало, и большинство из них — положительные. У мастеров уже есть свои принципы работы с сервисом, которые помогают добиться оптимальных результатов:

- приходить на объект к 8 утра, чтобы в числе первых получить инструменты и материалы;

- обращаться с вопросами в поддержку — сотрудники «ПИК.ПРО» помогают решить проблемы с материалами, нехваткой инструмента или нестабильной работой приложения из-за плохой связи;

- внимательно относиться к критериям качества, чтобы избежать доработок;

- не отвлекаться на разговоры;

- привлекать квалифицированных мастеров и получать бонусы.

Платформа «ПИК.ПРО» доказала свою эффективность — 85% готовых объектов сданы без замечаний. В планах компании — вывести систему на внешний рынок. Цифровые технологии отвечают тенденциям развития отрасли, поэтому ожидается, что в перспективе сервисом заинтересуются другие девелоперы.