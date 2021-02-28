ЗОЖ — новый глобальный тренд среди россиян

00:30 28.02.2021

Пандемия и угроза со стороны вируса заставили многих россиян пересмотреть взгляды на жизнь. Согласно последним опросам, жители России стали серьезней относится к вопросам своего здоровья, считая его главной ценностью жизни. Первым делом эти изменения отразились на потребительских привычках и подходу к покупкам.

Здоровое потребление во всем

Как известно, ЗОЖ — это не только о правильном питании. Скорее, это новый взгляд на жизнь и набор привычек на каждый день. Как показывают данные сервиса с промокодами на товары и услуги promokodik.net, россияне хорошо усвоили этот принцип. Только в 2020 году наблюдался повышенный в несколько раз спрос на натуральные пищевые добавки, спортивную одежду и инвентарь для физических нагрузок в домашних условиях.

Первыми на новые требования покупателей откликнулись маркетологи крупных интернет-магазинов, расширив ассортимент товара природными иммуностимуляторами, которые пользовались особой популярностью: медом, имбирем и куркумой.

Кроме того, пользователи стали более придирчиво относится к характеристикам продукции, обращая внимание на наличие таких деталей на упаковке, как маркировка, способ изготовления и состав. Оценив новый тренд, маркетплейсы и здесь пошли навстречу пожеланиям своих клиентов, отдавая предпочтение товарам в экологически чистой таре, а также раскрывая источники происхождения ингредиентов.

Высокий спрос породил жесткую конкуренцию среди ритейлеров, что сыграло на руку самим потребителям. Учитывая нестабильное финансовое положение покупателей, торговые площадки постоянно привлекают новых пользователей выгодными предложениями. Например, получить промокоды iherb тут может каждый покупатель, после чего приобретать товары по сниженным ценам.

Принципы здорового образа жизни

После окончания карантина, жители России хотят вернуться к прежней жизни без угрозы для здоровья. По заверениям экспертов, для этого достаточно следовать простым рекомендациям:

сбалансировано питаться, восполняя через разнообразное меню недостающее количество витаминов;

отказаться от плохих привычек, причем, не только от сигарет и алкоголя, но и от недостатка сна и постоянных переработок;

сократить количество потребляемого сахара, заменив его на природные источники фруктозы и сахарозы из овощей и фруктов.

И, конечно, ежедневно заниматься спортом, что поможет восстановить психологическое равновесие, избавиться от стрессов и неврозов.