01:58 28.02.2021

Какие двери установить в ванной комнате?

Ванные комнаты имеют особенный микроклимат, характеризующийся высокой влажностью, поэтому не каждая межкомнатная дверь может быть здесь установлена. Первое и самое главное требование к таким дверям — влагостойкость и способность выдерживать температурные перепады. Больше всех подвержены воздействию влаги межкомнатные двери из цельного массива. Их применение в ванных комнатах возможно, но крайне не рекомендовано. Высокой влагостойкостью обладают двери из искусственных материалов, таких как ПВХ, шпон, ламинат и стекло.

Межкомнатные двери в ванную

Межкомнатные ПВХ двери обладают следующими характеристиками, определяющими их годность к установке в ванной комнате:

не гниют;

не деформируются при воздействии влаги и горячего пара;

долговечны;

хорошо переносят чистку химическими средствами;

имеют неплохую звуко- и теплоизоляцию.

Кроме того, двери из ПВХ легко подобрать под конкретное оформление ванной комнаты. Благодаря специальному покрытию на них можно создать имитацию практически любого материала, даже натурального дерева. Конечно, с эстетической точки зрения пластиковые двери немного уступают цельномассивным и стеклянным дверям, но в отличие от последних стоят недорого. Приобрести межкомнатные двери можно на этом сайте https://superdveri.ua/magazin/mezhkomnatnye-dveri.

Межкомнатные шпонированные двери можно установить в ванную при соблюдении одного условия: у них должно быть качественное лаковое покрытие, которое повышает влагостойкость двери. Причем покрытие лаком должно быть осуществлено как минимум три раза. Лак обязательно должен быть водоотталкивающим, для чего в его состав должны входить полимеры.

В случае недобросовестного подхода к изготовлению шпонированной двери, горячий пар, влажность или прямое попадание воды на поверхность изделия крайне негативно отразятся на состоянии шпона. Прежде чем приобрести двери из шпона, проконсультируйтесь с продавцом о показаниях к установке их в ванную комнату.

Межкомнатные ламинированные двери покрываются прочной пленкой, что делают их устойчивыми к любым внешним воздействиям. Однако, выбирая ламинированную дверь в ванную комнату, обратите внимание на материал, из которого изготовлен торец. Как правило, именно в торце дверей из ламината под воздействием влажности чаще всего происходит отслоение покрытия. Отдайте предпочтение изделиям, на торцах которых имеется кромка из ПВХ.