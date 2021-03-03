Как выбирать зеркала для ванных

06:04 3.03.2021

«Как прекрасен мир вокруг нас, ведь он отражает нашу душу»- древняя английская пословица.

Действительно, мир зеркален, и все что мы наблюдаем вокруг отражается на нас. Зеркало было изобретено 7000 лет назад, но достоверно знать, когда человек впервые увидел свое отражение мы не можем. Однако, этот момент стал поворотным в развитии человеческой идентичности. С тех пор, люди не могут мыслить свою жизнь без зеркал. Представьте, как бы начинался день человека, если бы он не знал как выглядит: опрятно или безобразно?



Итак, проснувшись, первым делом мы идем в ванну, чтобы навести марафет. Что мы там видим? Правильно, зеркало. Зеркало в ванной помогает нам определить состояние нашего лица на предмет визуальных изъянов. Также, оно играет отличную декоративную роль. Зеркало – отличное дополнение в ванной комнате, которое может не только придать ей неповторимый и стильный вид, а также визуально расширить комнату. Можно бесконечно играть с его размерами, а также украшать обрамление красивой лепниной в зависимости от интерьера уборной, и даже использовать зеркало с подсветкой – дополнительным источником света.

Как же выбрать зеркало в ванную?



1. Вы должны понимать, что существуют специальные зеркала для ванных комнат, которые обладают повышенной влагостойкостью и температурной выдержкой. Они прослужат вам дольше, чем обычные.

2. Необходимо оценить размеры вашего санузла. Если места мало, можно повесить зеркало над раковиной. При выборе размера зеркала ориентируйтесь на габариты ванной. Повесив огромное зеркало в маленькой комнате, вы рискуете попасть впросак, так как это будет выглядеть, мягко говоря, не совсем красиво.

3. Форма зеркала тоже может быть разной: квадратная, овальная, прямоугольная. Например, круглое зеркало добавит объем и гармонию в помещение, а прямоугольное – визуально «поднимет» низкие потолки.

4. Зеркало с подсветкой в ванную требует особого внимания. Они зачастую подключаются к электричеству, и должны обладать повышенными пылевлагозащитными свойствами. Поговорим про особенности таких зеркал. Итак, идеальными материалами будут пластик и сталь – прочные материалы, не поддающиеся коррозии. Дизайн зеркала зависит от дизайна помещения, можно выбирать от хайтека до скандинавского стиля. Немаловажную роль играет количество лампочек, ведь если их будет слишком мало – на поверхности будет скапливаться конденсат, который на зеркале будет выглядеть как разводы. Подсветка бывает внутренняя, внешняя и декоративная. Декоративная иллюминация не несет никакой практической функции. Внутренняя подсветка крепится внутри изделия с помощью светодиодной ленты. Внешняя, соответственно, монтируется на внешней стороне зеркала: по бокам рамы или сверху. Однако, чтобы освещение было равномерным, необходимо монтировать источники света по всей раме зеркала. В любом случае, перед тем как приобретать такой аксессуар домой, вы должны протестировать его в магазине.

