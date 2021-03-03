Похороны в Нижнем Новгороде: доставка "груза 200" и другие ритуальные услуги

© KM.RU, Алексей Белкин

У немцев существует известная пословица: "Смерть еще ни про кого не забыла".

Она найдет свою жертву, если подходит чей-то черед, даже в другой стране. И самое страшное здесь то, что ни один человек не знает, где и когда это случится. Смерть вдали от дома приносит много хлопот родственникам, потому что приходится заказывать такую услугу как доставка "груза 200". Что она предполагает?

Доставка "груза 200"

Такое название как "груз 200" было получено в результате общего веса контейнера с покойником, которого приходилось доставлять издалека на родину. Там предполагалось использование не только деревянного, но и герметично запаянного цинкового гроба. Доставка может осуществляться несколькими способами:

- самолетом;
- железнодорожным транспортом;
- специальным автомобилем.

Если покойника приходится везти не слишком далеко, используется катафалк.

Более строгие требования предъявляются при доставке "груза 200" при помощи воздушного транспорта. Это наиболее быстрый способ. Здесь необходимо выделить несколько пунктов:

- покойник непременно бальзамируется;
- цинковый гроб полностью запаян оловом;
- деревянный ящик обязательно должен быть запломбирован.

От авиакомпании нужно получить разрешение на провоз такого груза. Но и это еще не все, надо побеспокоиться о предварительном заказе катафалка в ритуальной компании. Ведь потом придется гроб с покойником доставлять из аэропорта по указанному адресу.

Ритуальные услуги: что нужно сделать?

Если смерть настигла человека далеко от дома, его родственникам придется сразу обращаться в ритуальное агентство. По крайней мере для заказа катафалка. В этой компании могут предоставить и другие услуги.

1. Выезд ритуального агента на дом.
2. Сбор всех необходимых документов.
3. Поиск участка на кладбище под могилу.
4. Подбор необходимых траурных товаров.
5. Организация и проведение процедуры прощания.
6. Процесс доставки тела на кладбище и погребение.

Может оказаться так, что речь идет про умершего православного христианина. Тогда нужно искать и приглашать священника для проведения отпевания.

В Нижнем Новгороде представлено большое количество ритуальных агентств. Чтобы потом не пришлось жалеть, лучше иметь дело с филиалом Ритуал.Ру. А, чтобы связаться с ним, достаточно будет зайти на сайт https://nn.ritual.ru/ и сразу посмотреть, что здесь предлагается. Удастся подобрать не только нужные услуги, но еще и траурные товары. Расценки приемлемые, очень выгодные для клиентов. Заказы получится оформлять онлайн. Относительно качества и своевременности предоставляемых услуг не стоит беспокоиться.
 

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