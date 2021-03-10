14:29 10.03.2021

Где купить натуральный парик недорого, с примеркой, гарантиями

В материале мы разберем где можно купить натуральный парик по доступной цене, с примеркой и широким выбором моделей? Плюсы и минусы покупки через интернет. Преимущества специализированных магазинов.

Где купить натуральный парик: обзор всех вариантов

Парик из натуральных волос выглядит максимально естественно и служит намного дольше искусственных аналогов, поэтому его покупка всегда оправдана. Это инвестиция в свою красоту, уверенность, ежеминутный комфорт. Где купить натуральный парик высокого качества и по доступной цене? Рассмотрим все варианты.

Почему покупают именно натуральный парик?

Это синоним «долговечный, дышащий, комфортный в ношении, красивый». Он полноценно заменит собственные волосы, если они потеряли здоровый внешний вид или выпали после химиотерапии, болезней.

Эти парички очень удобные в повседневной жизни, не требуют специального ухода. С ними можно делать все то, что вы делаете с собственными локонами – регулярно мыть и питать бальзамом, увлажнять кончики специальным маслом, укладывать плойкой или утюжком. Натуральные волосы в отличие от искусственных можно тонировать и окрашивать, что открывает широкие возможности для экспериментов с внешностью.

Большинство женщин интересуются, где купить натуральный парик подешевле. И в поисках низких цен устремляются на сомнительные сайты или начинают поиски б/у изделий. Если бюджет не позволяет приобрести парик из натуральных человеческих волос, лучше выбрать качественную модель из искусственных волокон. Визуально они максимально приближены к естественной шевелюре, но служат 6-9 месяцев и по стоимости дешевле.

Покупка в интернете – стоит ли рисковать?

Если вы задались вопросом «где можно недорого купить натуральный парик?», то скорее всего первым делом отправитесь мониторить цены на AliExpress. Ценовой диапазон здесь весьма широк, но покупка на китайском сайте сопряжена с целым рядом рисков.

Можно получить вовсе не такой парик, как на фотографии с сайта. Но даже если внешний вид изделия будет соответствовать, не факт, что вас удовлетворит его качество.

«Натуральный» парик может оказаться натуральным только на половину. Вы можете получить микс искусственных и человеческих волос, или вообще синтетическую подделку отвратительного качества.

Визуально до покупки вы никак не сможете оценить надежность крепления волос к основе, качество их обработки, мягкость локонов. И, конечно, не понятно, как сядет то или иное изделие на голове. Даже если вы правильно подберете размер, не факт, что посадка будет комфортной.

Но ключевой минус покупки через интернет – отсутствие возможности примерять сразу несколько моделей, чтобы выбрать наиболее подходящую.

Доставка может затянуться, а если товар не понравится и захочется сделать возврат, вы столкнетесь с массой сложностей.

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод – покупка через интернет допустима, если вы не боитесь рискнуть или если качество парика вас не особо заботит (покупаете его на один раз). Если нужен качественный удобный парик для регулярного ношения, нужно отправляться в магазин с широкой ассортиментной линейкой и примеркой, такой как Parikof.ru.

Купить в магазине – только так и никак иначе!

Магазины, которые занимаются продажей постижерных изделий, предлагают огромный ассортимент моделей европейского и китайского производства, а также профессиональный сервис, что важно для удачной и выгодной покупки.

Примерка. Она обязательна, чтобы вы были на 100% уверены, что стрижка, длина, цвет волос вам подходят. Несмотря на возможность регулировать объем шапочки парика на 2-3 см, важна глубина посадки – именно от нее во многом зависит комфортность ношения. Если размер будет подобран неправильно, даже самый дорогой парик из натуральных волос будет смотреться неестественно, ведь ваши руки будут машинально тянуться к волосам, чтобы их поправить.

Помощь профессионалов. Работники магазинов – стилисты с хорошим вкусом и знанием технологий производства шиньонов и париков. Они помогут с выбором стрижки, укладки и структуры волос (прямые или кудрявые), расскажут о правилах регулярного ухода, о том, как безопасно делать красивые локоны, научат правильно надевать и носить парик.

Возврат. Его можно сделать в течение двух недель, если вы его ни разу не носили, и он не утратил первоначальный вид (специалисты обязательно увидят следы носки). Иногда бывают ситуации, когда на примерке в салоне все нравится, а дома прическа не устраивает мужа, ее критикуют мама и подружки. Магазины идут на уступки, хотя парик относится к категории товаров, которые не подлежат возврату. Вам могут предложить обмен на любую другую из наличия.

Полезные рекомендации

Перед походом в магазин просмотрите информацию о том, как выбрать подходящий парик, какие они бывают по основе, материалам, цене.

Можете взять с собой в магазин подругу, вкусу которой вы доверяете. Если нужна конфиденциальность, тогда лучше прислушаться к советам специалистов, которые подберут модель, учитывая особенности вашей внешности, финансовые возможности.

Не нужно экономить на здоровье и комфорте. Сегодня качественный парик из природных волос можно купить за небольшие деньги – короткие модели на трессовой основе стоят 7-10 тысяч рублей.

Надеемся, наша статья помогла вам определиться с местом – где купить натуральный парик. Удачного вам выбора и приятной покупки!