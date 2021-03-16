Кензо:‌ ‌смешение‌ ‌стилей‌ ‌и‌ ‌жанров‌ ‌на‌ ‌ перекрестке‌ ‌Востока‌ ‌и‌ ‌Запада‌

14:02 16.03.2021

Kenzo – знаменитый международный бренд, под которым изготавливается одежда, обувь, парфюмерия, косметика для ухода за кожей, различные аксессуары

Основателем марки стал японский модельер Кензо Такада. Он был пятым ребенком в многодетной семье. С детства мальчик проявлял интерес к миру моды. Родители не поддерживали такое увлечение. Но целеустремленный юноша настоял на своем и поступил в престижную школу моды, расположенную в Токио. Он стал одним из немногих студентов-мужчин, которые там занимались.

На пути к славе и признанию



В 1964 году начинающий дизайнер покинул Японию и отправился во Францию. Денег у него не было, поэтому ему предстояло продолжительное морское путешествие в каюте второго класса. Несмотря на финансовые трудности, будущий знаменитый кутюрье прибыл во Францию в прекрасном настроении и был абсолютно уверен, что мир прекрасен. Поселился в пригороде Парижа и начал ходить по разным кастингам, а также демонстрировал свои проекты известным дизайнерам, обращался в популярные глянцевые журналы. В 1970 году он организует свой первый модный показ, который надолго запомнился публике необычными моделями в стиле кимоно. Особое впечатление произвели оригинальность форм, противоречивые сочетания минимализма и блестящих элементов.

Модные показы этого кутюрье мало напоминали привычные дефиле. Это были настоящие шоу, в которых европейские традиции переплетались с восточной и африканской экзотикой. Дефиле сопровождались танцами, магическими ритуалами, проходили в замках и картинных галереях.

Немного волшебства в мире парфюмерии



В 1978 году бренд выпускает свой первый аромат для женщин. Композиция называлась King Kong и относилась к группе восточные пряные. Новинка прошла практически незамеченной. Скорей всего поклонников марки, привыкших к экстравагантности и неожиданным сочетаниям смутило слишком простое оформление, которое не соответствовало яркому восточному звучанию композиции. На целых 10 лет бренд прекратил работу в этом направлении и только в 1988 году последовала вторая попытка, которая оказалась более удачной.

Цветочный аромат Kenzo впечатляет причудливым переплетением спелых фруктов, цитрусовых мотивов и древесных нот. Автором композиции стала Франсуаза Карон. Она создает ароматы по наитию, поэтому в них отсутствуют штампы, а доминируют романтика, эмоции и особая чувственность. Теперь парфюмерное направление становится приоритетным. Над созданием композиций работают знаменитые мастера, а для разработки флаконов специально приглашаются креативные дизайнеры. Познакомиться с парфюмерной коллекцией Кензо можно на сайте интернет-магазина MAKEUP https://makeupstore.ru/brand/24729/.

Популярные предложения 2021



С 1988 года под этой маркой выпускаются новые серии ароматов и эта традиция сохранилась даже после того, как в 1993 году права на использование бренда купил французский концерн LVMH. Новый владелец начал активно развивать косметическое направление и включил в каталог средства для ухода за кожей. Предлагаем краткий обзор бестселлеров 2021:

Увлажняющий крем для лица на основе белого лотоса. Продукт не только нормализует водный баланс, но и защищает покровы от температурных перепадов.

Ночные маски. В формулу входит лотос и мирабилис, которые нейтрализуют вредное воздействие загрязненного воздуха, ультрафиолета, а также оказывают антивозрастное действие.

Дневные кремы для базового ухода. Основой формулы являются протеины риса. Несмотря на густую текстуру средство легко распределяется и быстро впитывается.

Сегодня для бренда Kenzo по-прежнему характерна демократичность, разнообразие и смешение культур, стилей, жанров и это его неоспоримое преимущество.