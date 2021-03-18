Как выбрать поводок собаке?

10:24 18.03.2021

У многих людей с появлением в жизни питомца возникают вопросы, связанные с его уходом.

На самом деле, это довольно не сложно, если правильно найти подход. В этой статье мы рассмотрим поводки для щенков. С подробной информацией, касающейся ассортимента поводков и прочих товаров по уходу за собаками, вы можете ознакомиться на сайте https://zoozavr.detmir.ru/.

Виды поводков

Существуют несколько типов поводков для собак, но мы поговорим про несколько основных.

1. Прогулочные поводки. Это такие поводки до 5 метров. Они, в свою очередь, разделяются на нейлоновые, брезентовые, кожаные, перестёжка, биотановые.

Нейлоновые поводки. Достаточно мягкие и прочные, длиной не больше 3 метров. Идеально подходят для дрессировки питомца, однако, с большой вероятностью, перегрызаются ими в дальнейшем. Брезентовые поводки подходят не только для больших собак, но и для маленьких пород. Они обладают высокой прочностью, но могут причинить боль собаке при ее сдерживании и вырывании. Минусом так же является то, что при соприкосновении с водой они быстро мокнут и долго сохнут. Кожаные поводки - прекрасный аксессуар для собаки. Но нужно выбирать качественный материл, иначе со временем они порвутся или будут натирать кожу собаке. Перестёжка признана практически всеми кинологами, так как именно она удобна не только на прогулках, но и на выставках. Особенностью является то, что можно прогуливаться сразу с двумя или более собаками. Биотановые поводки появились на рынке относительно недавно, и используются в основном профессионалами. Такой поводок может выдержать до 430 кг на разрыв, очень прочный и вообще не скользит в руках. Так же, он отличается от брезентовых поводков тем, что абсолютно влагонепроницаемый и легко моется.

2. Рулетка. Рулетка для собак завоевала признание во всем мире, так как она очень удобна в использовании - вы можете отпускать питомца на расстояние от вас, но при этом, полностью контролируя его действия. Плюс является то, что такие рулетки прослужат вам больше 2 лет (все зависит от фирмы). Такой поводок не подходит для занятий дрессировок.

3. Цепочка. Не пользуется особой популярностью, так как ее функционал не совсем удобен. Летом звенья бьются об ногу, создавая неприятное ощущение при ходьбе. Собственно говоря, цепочки предназначены для недолгих прогулок.



Выбирая повод питомцу, вы должны учитывать цели и породу собаки. Допустим, бессмысленно на выставку покупать рулетку, или, для маленьких пород приобретать брезентовый поводок.

