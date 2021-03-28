Почему лучше всего заказывать товары в интернет- магазине Qwintry.Store?

11:51 28.03.2021

К сожалению, не во всех магазинах в России можно приобрести американскую продукцию.

Людям важно покупать американские витамины или продукты, потому что часто они лучше по качеству, чем товары, производимые в России. В этой статье мы поговорим про американский интернет-магазин Qwintry.Store, в котором можно найти огромное количество товаров на любой вкус и цвет.

Что такое Qwintry.Store?

Qwintry.Store – это интернет-магазин оригинальных товаров, которые отличаются интересным вкусом и отменным составом, и при этом их сложно купить за пределами США и Европы. Этот магазин сотрудничает с такими мировыми брендами, как Kirkland, RXbars, а также брендами с собственным именем, как, например, Laird, Mayorga Organics.

В чем преимущество интернет-магазина Qwintry.Store?

Продукция, размещенная в каталоге магазина, подходит для людей, которые предпочитают вести здоровый образ жизни и разумно потреблять дары нашего мира. В ассортимент товаров Qwintry.Store входит витаминная продукция, оснащенная микроэлементами, продукты питания, которые могут помочь сбалансировать рацион человека и, конечно же, косметика для ухода за кожей.

Любителям импортного кофе тоже понравится этот уникальный интернет-магазин, потому именно там можно заказать качественный обжаренный кофе, которого не найдешь в лучших кофейнях России. Ассортимент сортов кофе варьируется в зависимости от региона произрастания продукта. Кофеманы могут познакомиться с обжарочными компаниями, такими как Candy Tiger, Café Britt, и приобрести 250 граммовые пачки по цене ниже рыночной в России.

Помимо кофейной продукции, в интернет-магазине Qwintry.Store можно заказать интересные конфеты и сладости, что является огромным преимуществом для многих любителей сладкого. Стоимость их гораздо меньше, чем в российских специализированных магазинах.

Доставка

Политика компании основывается на двух словах: удобство и качество. По этим соображениям, доставка в Россию производится в следующем порядке:

1. Доставка курьером. Минимальная стоимость доставки составляет 510 рублей. При стоимости заказа от 6 385 рублей доставка бесплатна.

2. Самовывоз из пункта выдачи. Минимальная стоимость доставки составляет 510 рублей. При стоимости заказа от 6 385 рублей доставка бесплатна.

3. USPS First Class. При стоимости заказа от 6 385 рублей доставка бесплатна. Вес доставки не должен превышать 1,5 кг.

Нужно помнить, что заказы, доставляемые методами Qwintry Delivery в Россию, проходят обязательную процедуру таможенного оформления для экспресс-грузов, согласно таможенному законодательству Таможенного Союза.

