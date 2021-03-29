Спиннинг для твичинга

17:18 29.03.2021

Твичинг является часто используемой техникой рыбаками, которая предполагает оживление искусственной рыбки для придания ей наилучшей схожести с живой

Такая проводка считается наиболее уловистой, при условии наличия специфической оснастки и определенных навыков. Известный магазин Хищник дарит прекрасную возможность подобрать всю необходимую оснастку для такой техники, а также порадует отличными предложениями для профессионалов своего дела. Специальная акция Хищник по обмену старых удилищ, спиннингов и других комплектующих на обновленные модели или специальные бонусы позволит не только сэкономить на покупках, но и заполучить самые новые и интересные предложения для рыбалки.

Что следует учитывать при выборе спиннинга для твичинга?



В этой статье более детально расскажем о подборе именно спиннинга для возможности проведения рассматриваемой техники ловли. Выделим основные характеристики:

Длина – при твичинге часто изменяется сила рывков, темп проводки, поэтому спиннинг как бы является продолжением руки. Для максимального комфорта его длина должна быть не более двух метров.

Вес – такая техника предполагает сильное напряжение в руке из-за особенностей поведения со спиннингом, поэтому вес должен быть небольшим. Чем он меньше, тем больше вероятность отсутствия усталости в руке, что крайне важно при ловле на протяжении целого дня.

Строй – эта характеристика влияет на проводку, а именно её характер проведения. Быстрый строй обеспечивает импульсивное ускорение, а средний - более мягкую подачу. Идеальным вариантом будет средняя характеристика между двумя видами.

Тест – его определение зависит от выбранной приманки и рыбы, которую с её помощью вы хотите поймать. Используются воблеры абсолютно разной длины, поэтому конкретный выбор следует ориентировать на вид подбираемого спиннинга. Консультанты магазина Хищник с удовольствием помогут в решении данного вопроса.

Активная анимация рыбки или твичинг является сегодня одной из самых успешных техник по ловле хищных рыб. Вот по этой причине большинство производителей теперь выпускают спиннинги с пометкой «Twich», что облегчает выбор необходимой оснастки для рыбаков. При подборе спиннинга важно помнить, что чем больше его длина, тем больше он теряет жесткость, а значит способность управления воблером.