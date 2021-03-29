Спиннинг для твичинга
Такая проводка считается наиболее уловистой, при условии наличия специфической оснастки и определенных навыков. Известный магазин Хищник дарит прекрасную возможность подобрать всю необходимую оснастку для такой техники, а также порадует отличными предложениями для профессионалов своего дела. Специальная акция Хищник по обмену старых удилищ, спиннингов и других комплектующих на обновленные модели или специальные бонусы позволит не только сэкономить на покупках, но и заполучить самые новые и интересные предложения для рыбалки.
Что следует учитывать при выборе спиннинга для твичинга?
В этой статье более детально расскажем о подборе именно спиннинга для возможности проведения рассматриваемой техники ловли. Выделим основные характеристики:
Активная анимация рыбки или твичинг является сегодня одной из самых успешных техник по ловле хищных рыб. Вот по этой причине большинство производителей теперь выпускают спиннинги с пометкой «Twich», что облегчает выбор необходимой оснастки для рыбаков. При подборе спиннинга важно помнить, что чем больше его длина, тем больше он теряет жесткость, а значит способность управления воблером.
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