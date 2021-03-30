«День без турникетов» вместе с «МосКлининг»

19:29 30.03.2021

«День без турникетов» – экскурсионная акция по бизнес-площадкам от Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В рамках проекта жители могут узнать, как работают производства: пообщаться с руководством и сотрудниками, изучить этапы создания продуктов и протестировать их.

Направления

Одно из направлений клининговой компании «МосКлининг» – роботизация уборки в производственных помещениях. На сегодняшний день на объектах работают роботы разных типов: для влажной, сухой или комбинированной уборки и дезинфекции. Благодаря этому инновационному решению компания «МосКлининг» может предоставлять услуги в помещениях любых площадей: складах, бизнес-центрах и ТЦ, офисах и медицинских учреждениях. Сотрудники компании профессионально обучены обслуживанию машин: в штате работает сервисный инженер, который контролирует техническое состояние роботов для клининга. Поэтому в рамках общегородской акции #деньбезтурникетов клининговая компания «МосКлининг» пригласила московских жителей на экскурсию по применению робо-техники в профессиональной уборке.

19 марта на территории «МосКлининга» в демо-формате презентовали многофункциональную робо-тележку, которая может параллельно обслуживать всех роботов на площадке. Так как в нее встроены автоматизированная зарядка, индикатор замены чистой и грязной воды. В 2020 году ее использовали для дезинфекции от вируса Covid-19. В режиме реального времени посетителям презентовали специализированную тележку с роботами объемом 16 штук и продемонстрировали то, что она может производить уборку в крупных помещениях за минимальное количество времени. А также рассказали, как работает производственный отдел в компании «МосКлининг». Благодаря инновационному функционалу сотрудники могут дистанционно менять режимы, отслеживать качество уборки и время, когда необходимо менять воду.

После тестирования сотрудники компании «МосКлининг» показали презентацию про роботизацию уборки офисов и помещений. В чистке помещения используются роботы-уборщики разных видов: крупногабаритные для больших площадей, малогабаритные для уборки небольших пространств и дезинфекторы для объектов, где требуется постоянная дезинфекция от вирусов. Роботы-уборщики имеют лидары и датчики для сканирования помещения и взаимодействия с другими объектами, поэтому человек принимает минимальное участие в процессе. В рамках презентации разобрали кейс одного из заказчиков «МосКлининг». Компания реализовала запрос клиента благодаря совмещению роботизированной и ручной уборки. Роботы обслуживали коридоры. Поэтому уборщице не нужно было ежечасно убирать зоны с большой проходимостью.

В рамках экскурсии «День без турникетов» сотрудники клининговой компании «МосКлининг» продемонстрировали все возможности роботизации уборки для экономии времени и ресурсов в бизнесе!

Материалы для статьи были предоставлены сотрудниками компании: https://mosklining.ru/uborka-ofisov/ - профессиональные услуги уборки помещений и технического обслуживания.