Топ-6 причин покупать зоотовары онлайн

18:00 31.03.2021

Домашние питомцы – это не просто животные, находящиеся с вами в одном помещении.

Они являются членами вашей семьи, за которыми нужно обязательно следить. Им требуется определенный уход, а уходовые инструменты, такие как, лекарства, подстилки, расчески, поводки, ошейники и прочее можно купить только в определенных магазинах. В этой статье мы расскажем, почему выгоднее покупать товары в интернет-зоомагазинах. Ознакомиться с продукцией интернет-зоомагазинов можно на сайте https://unizoo.ru/

Топ-6 причины приобретения нужной продукции онлайн

1. Акции и скидки. Исторически сложилось так, что в интернет-магазинах есть огромное количество акционных товаров. Это огромная экономия для потребителей, что естественно, является плюсом;

2. Большой выбор товара. Действительно, в интернет-зоомагазинах можно найти практически все, даже эксклюзивные продукты. Это связано с тем, что онлайн магазин, по факту, эфимерный, то есть, не имеет торгового помещения, а только склад;

3. Цены дешевле, чем в классических зоомагазинах. Всем известно, что цены в интернет-магазинах любой направленности гораздо ниже, потому что для содержания магазина необходимо платить аренду, платить по счетчикам, выплачивать зарплату сотрудникам. Это все траты, которые восполняются за счет завышенных цен на товар. Онлайн-магазины не работают так, потому что, в действительности, за все вышеперечисленные факторы им платить не приходится;

4. Нет очередей. Огромным преимуществом является то, что для оплаты товара не нужно стоять в очередях и тратить время и нервы. Покупку онлайн можно совершить за несколько минут;

5. Взвешивание покупки – «да» и «нет». Бывает такое, что придя в магазин, начинается снос с полок нужных и ненужных вещей. После чего, сидя дома и рассматривая купившие вещи, начинаем задумываться: « а стоило ли его вообще покупать…;

6. Закуп большими порциями. Это касается корма для животных. Помимо низкой цены на продукцию, плюсом является то, что можно самостоятельно выбрать желаемый вес корма, и вам доставят его бесплатно (или стоимость доставки будет минимальной). Клиенту не придется тащить огромный пятнадцатикилограммовый пакет корма домой, особенно это актуально для людей, у которых нет личного транспорта.

Однако, всегда есть ряд минусов, которые могут перевалить в категорию существенных недостатков. Например, если вам нужно купить ошейник для питомца, его лучше приобретать непосредственно в магазине, чтобы сразу же примерить на животном. Во многих интернет-зоомагазинах нет функции возврата, поэтому, если вам не подошел размер изделия или качество материала, вернуть его будет достаточно проблематично.

