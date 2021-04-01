Фасоны женских брюк: лучшие модели 2021

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Если заглянуть в гардероб современной женщины, можно обнаружить две-три, а то и больше пары брюк.

Это означает, что, во-первых, такая одежда очень удобная, во-вторых, с нею можно создавать интересные и неординарные луки для разных мероприятий. Поэтому, чем больше фасонов брюк у вас будет – тем лучше! Давайте поговорим о том, какими они должны быть в этом сезоне.

Что советуют модницам стилисты в 2021 году

Брюки для женщин – основные акценты:

  • высокая талия;
  • широкие фасоны предпочтительнее скинни;
  • выраженный пояс (на пуговицах, с ремнем, завязками);
  • отсутствие или минимум декора;
  • разнообразные фактуры и материалы;
  • преимущественно однотонные цвета.

Лучшие модели 2021

Выяснив акцентирующие детали, рассмотрим, какие все-таки фасоны в тренде сезона:

  1. Брюки со стрелками. Неувядающая классика, актуальность которой не теряется с годами. Прямой крой со стрелками – идеальный вариант для делового стиля. Однако такие брюки можно носить и в менее официальной обстановке. Не забываем о высокой талии! Кроме того, что это модно, она позволяет скрыть животик. Что касается цвета – придерживайтесь монохромности.

    Брюки со стрелками

    Отличный вариант не только для повседневного ношения, но и для вечернего выхода.

    Женские брюки

    Льняные брюки нежно-голубого оттенка с поясом в сочетании с белой блузкой – прекрасный летний образ, в котором вы будете неотразимой.

  2. С защипами. Модели с ярко-выраженными складками в области талии и бедер. Эта деталь придает одежде особую изюминку. Опять же здесь будет уместен ремень. Крой может быть прямым или зауженным.

    Женские брюки

    Надевайте под эти брюки рубашки и блузы, заправляя их за пояс, или выберите укороченный топ. Такой верх позволяет открыть складки.

  3. Спортивные брюки. Такой фасон – находка для расслабленного street style. Спортивные модели можно комбинировать с топами, майками, в прохладную погоду – худи. Очень смело смотрятся брюки в сочетании с жакетом или пальто соответствующего стиля. Носите их на прогулки, встречи с друзьями.

    Спортивные брюки

  4. Зауженные. Пик их популярности прогнозируется на весну. Фасон подходит и полным женщинам, так как делает фигуру пропорциональной, подчеркивает изящество щиколоток. Присматриваясь к зауженным моделям, не выбирайте легкие ткани и яркие расцветки. Лучшие цвета этого сезона – шоколадный, горчичный.

    Зауженные брюки

Конечно, это далеко не все модные фасоны сезона 2021. Бренд женской одежды Serginnetti предлагает и много других интересных коллекций, посмотреть которые можно в каталоге интернет-магазина. Женские брюки от Serginnetti продаются по очень хорошей цене. Производитель дорожит своей репутацией, выпуская не только модную и недорогую одежду, но и тщательно следит за качеством кроя и тканей.

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