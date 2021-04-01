Фасоны женских брюк: лучшие модели 2021

12:32 1.04.2021

Если заглянуть в гардероб современной женщины, можно обнаружить две-три, а то и больше пары брюк.

Это означает, что, во-первых, такая одежда очень удобная, во-вторых, с нею можно создавать интересные и неординарные луки для разных мероприятий. Поэтому, чем больше фасонов брюк у вас будет – тем лучше! Давайте поговорим о том, какими они должны быть в этом сезоне.

Что советуют модницам стилисты в 2021 году

Брюки для женщин – основные акценты:

высокая талия;

широкие фасоны предпочтительнее скинни;

выраженный пояс (на пуговицах, с ремнем, завязками);

отсутствие или минимум декора;

разнообразные фактуры и материалы;

преимущественно однотонные цвета.

Лучшие модели 2021

Выяснив акцентирующие детали, рассмотрим, какие все-таки фасоны в тренде сезона:

Брюки со стрелками. Неувядающая классика, актуальность которой не теряется с годами. Прямой крой со стрелками – идеальный вариант для делового стиля. Однако такие брюки можно носить и в менее официальной обстановке. Не забываем о высокой талии! Кроме того, что это модно, она позволяет скрыть животик. Что касается цвета – придерживайтесь монохромности. Отличный вариант не только для повседневного ношения, но и для вечернего выхода. Льняные брюки нежно-голубого оттенка с поясом в сочетании с белой блузкой – прекрасный летний образ, в котором вы будете неотразимой. С защипами. Модели с ярко-выраженными складками в области талии и бедер. Эта деталь придает одежде особую изюминку. Опять же здесь будет уместен ремень. Крой может быть прямым или зауженным. Надевайте под эти брюки рубашки и блузы, заправляя их за пояс, или выберите укороченный топ. Такой верх позволяет открыть складки. Спортивные брюки. Такой фасон – находка для расслабленного street style. Спортивные модели можно комбинировать с топами, майками, в прохладную погоду – худи. Очень смело смотрятся брюки в сочетании с жакетом или пальто соответствующего стиля. Носите их на прогулки, встречи с друзьями. Зауженные. Пик их популярности прогнозируется на весну. Фасон подходит и полным женщинам, так как делает фигуру пропорциональной, подчеркивает изящество щиколоток. Присматриваясь к зауженным моделям, не выбирайте легкие ткани и яркие расцветки. Лучшие цвета этого сезона – шоколадный, горчичный.

Конечно, это далеко не все модные фасоны сезона 2021. Бренд женской одежды Serginnetti предлагает и много других интересных коллекций, посмотреть которые можно в каталоге интернет-магазина. Женские брюки от Serginnetti продаются по очень хорошей цене. Производитель дорожит своей репутацией, выпуская не только модную и недорогую одежду, но и тщательно следит за качеством кроя и тканей.