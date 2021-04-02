Обучение ораторскому искусству: кардинально разные подходы московских курсов

11:43 2.04.2021

Отзывы о курсах ораторского мастерства говорят о том, что такое образование может осуществляться в самых разных форматах.

Причем нет только одного правильного решения. Кому-то нравится игровая форма, приближенная к театральному кружку, а кто-то нацелен на более строгий, формальный подход. Каждое решение найдет свою аудиторию. То же самое касается форматов офлайн и онлайн.

До недавнего времени первый был единственно возможным. Считалось, что школа ораторского искусства может эффективно работать только офлайн, с живым присутствием ученика. Но теперь появился вариант, который напрочь опровергает эту теорию — с него и начнем наш рейтинг.

COTY EDUCATION: новый, уникальный формат иммерсивного аудиообучения

Если вам давно нужны уроки публичного выступления, но времени катастрофически не хватает, программа SPEAKER 2.0 станет настоящим спасением и всего за 17 уроков обеспечит качественную подготовку. Все обучение проходит через Telegram, в формате аудио. А это означает, что вам не нужно никуда ехать, менять свой график. Заниматься можно в свободное время по собственному расписанию, оставаясь дома. При этом ораторские курсы охватывают все необходимые темы, включая работу на сцене, сопровождение речи жестами, расстановку пауз и работу с темпом и ритмом речи.

При таком нестандартном и удобном формате ставка все равно сделана на практику и постоянное изучение новых техник, развитие навыков. Человек, который проходит курсы публичных выступлений с образовательным ассистентом COTY, быстро забудет, что такое страх перед аудиторией. Это возможно благодаря практическим урокам в иммерсивной среде, которая создается благодаря аудиоэффектам. Так вы быстро научитесь красиво преподносить свой материал, отлично себя презентовать и спокойно чувствовать себя даже в ситуации, когда на вас сыплется множество сложных вопросов. Этот формат уже оценили люди, каждый день которых расписан по часам.

Skillbox

Курсы ораторского мастерства проводит и школа Skillbox. Программа, которая называется «Мастер презентации и публичных выступлений», занимает 4 месяца обучения. Она объединяет два разных навыка: непосредственно ораторское искусство и навык создания полезных, качественных, интересных презентаций. Далеко не всегда эти навыки нужны ученикам вместе, поэтому курсы можно назвать специфическими, для определенных профессий.

Сам же формат от Skillbox является более классическим, чем у предыдущего участника рейтинга. Ученикам предлагаются уроки в формате видео с выполнением разных домашних заданий и дипломным проектом в конце обучения. Вариант подойдет тем, у кого есть время на изучение материала и выполнение домашних заданий.

«Пунктум»

Часто отзывы о тренингах ораторского мастерства упоминают эту школу. В данном случае особенность в том, что ученикам предлагается очень небольшое количество занятий — всего 5. Это вариант для тех, у кого крайне мало времени и кто не боится резкого вхождения в непривычную для себя обстановку. Ораторский тренингпроводится офлайн, поэтому даже с учетом небольшого количества занятий на него надо выделить время.

Если вы смелый человек, который быстро все схватывает и готов покорять новые вершины в самые короткие сроки, такой формат может вам понравиться. Но если страх перед публичными выступлениями довольно большой, лучше проходить обучение ораторскому мастерству плавно.

Выбирая курсы постановки речи для себя, обязательно изучите каждый формат в отдельности — посмотрите, сколько времени вам потребуется на освоение, насколько вы можете перестроить текущее расписание. Обязательно читайте отзывы о школе ораторского мастерства, которую вы выбрали — но не забывайте, что каждый ученик все равно отталкивается от собственных потребностей.