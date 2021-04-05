Как выбрать мужской портмоне? 3 важнейшие характеристики

19:56 5.04.2021

Нет ничего важнее для мужчины, чем его кошелек. В прямом смысле этого слова.

Место для хранения денежных средств не только функциональный атрибут мужского гардероба, но и стильный аксессуар, показывающий достоинство его носителя. В этой статье мы разберемся как выбрать портмоне мужчине. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте https://empirebags.com.ua/mans/koshelki-vizitnica/kozanue-portmone-koshelki/

Что такое портмоне?

Многие путают бумажник с портмоне, хотя, на самом деле, это абсолютно разные вещи. Отличается портмоне от других видов кошельков тем, что часто портмоне небольших размеров. С точки зрения функциональности, миссия у них одна – хранение денег. Портмоне чаще всего представляет собой плоский кошелек со сгибом, небольшим отделением для мелочи сбоку, застежкой на кнопку или липучку. Слово портмоне возникло из французского языка porte-monnaie, что переводится как "носить" porte и monnaie – “деньги”.

По каким критериям лучше всего выбирать портмоне?

1. Функциональность. Портмоне должно быть удобным, а его размеры определяются исключительно качествами и образом жизни носителя. Кому-то нравятся массивные портмоне с многочисленными карманами, а кто-то предпочитает легкость в виде обыкновенного картхолдера.

2. Качество. От качества зависит все: и внешний вид, и функциональность, и цена. В основном, для изготовления портмоне используется натуральная кожа, так как это не только очень долговечный и прочный материал, но и эстетически привлекательный. Не стоит брать эко-кожу или кожзам, так как ваш кошелек не прослужит долго. Почему кожа? Со временем любой предмет изнашивается. Но даже «износиться» можно красиво. Потертости на коже придают ей винтажный антураж, это выглядит гармонично. К сожалению, так работает только с натуральной кожей высокого качества.

3. Внешний вид. Как говорилось раннее, внешний вид мужского кошелька говорит многое о его хозяине. Визуальный вид такого аксессуара определяется именно качеством материала и работой мастера. Эти характеристики взаимно дополняют друг друга: без хорошо прошитых швов портмоне, даже будучи сделанным из прекрасной кожи, будет выглядеть неопрятно, и наоборот. Форма бумажника так же играет роль, так как именно гармония форм и деталей портмоне делает его достойным внимания глаза.

