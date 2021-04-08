Пластик против дерева: из какого материала лучше выбрать окно?

09:54 8.04.2021

Окно – это неотъемлемый атрибут любого помещения: квартиры, частного дома, офиса.

Мало кто задумывался, но именно окна играют огромную роль не только в интерьерном плане, но и в практическом. Как выбрать окно домой? В этой статье мы расскажем все нюансы выбора пластиковых окон.

Что такое пластиковые окна? Конструкция

Собственно говоря, пластиковое окно имеет ту же конструкцию, как и деревянное окно, только модифицированную и более сложную. ПХВ-окна состоят из профиля, фурнитуры и стеклопакета. И от качества любого из этих элементов зависит состояние будущей конструкции. Профиль — основа оконного блока. Он нужен для того, чтобы объединить в одно целое другие составляющие окна. От профиля зависит эксплуатационные нагрузки, такие как движения створок, вес стеклопакета, продувание окна, выдерживание осадков, устойчивость к температурным режимам, противостояние ультрафиолетовому излучению. Стеклопакет регулирует естественное освещение в комнате. Качественная фурнитура – это гарант долговечности и светопрозрачности окна. Не стоит включать подоконник и откосы в конструкцию окна, так как это декоративные элементы.

Преимущества ПХВ-окон

В сравнении с конструкциями старого образца в деревянных рамах ПВХ-окна выигрывают во всем: долговечности, эстетике, герметичности, удобстве эксплуатации, звукозащите, такие окна не надо утеплять. Нельзя сказать, что деревянные окна не обладают вышеперечисленными характеристиками. Однако, цена качественных деревянных окон гораздо выше, чем ПХВ. Ветер и продуваемость. Об этом стоит сказать отдельно, ведь, например, в некоторых ветрянных городах России, таких как Санкт-Петербург, достаточно тяжело жить без хороших окон. Для того, чтобы грамотно приобрести и заказать пластиковые окна в СПб, нужно обращать внимания на вышеперечисленные особенности, акцент сделать на герметичности окна.

Недостатки пластиковых окон

Есть два существенных недостатка ПХВ-окон: их практически нельзя отремонтировать. На пластике невозможно устранить потертости или царапины, которые появляются со временем. Но! Все мы знаем, что пластиковый материал прочнее дерева, поэтому достаточно тяжело его повредить или сильно поцарапать. Еще один момент – пластик не экологически чистый материал. Однако, сейчас производители окон стараются применять технологии, которые максимально безопасны для человеческого здоровья. Многие думают, что деревянные рамы – это экологично, но не стоит забывать, что при изготовлении такой рамы используются различные лаки, пропитки, краски, которые нельзя назвать образцом безопасности.

