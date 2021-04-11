Сюрреализм Сергея Айро

Сергей Айро – художник-сюрреалист из Новороссийска.

Родился в 1960 году в семье художника. В детстве и юности жил на Кубани. Получил техническое образование, но решил связать свою жизнь с живописью. Сейчас художник живет и работает в Москве, состоит в Союзе художников, Ассоциации новых художников и Обществе изобразительного искусства. Картины Сергея представлены на сайте галереи современного искусства RakovGallery.

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Творчество Сергея сложно причислить к одному стилю. В картинах абстрактные формы соединяются с сюрреалистичными образами людей и фантастическими животными. Сам художник называет свой стиль «русским космизмом» или «ретрофутуризмом». Главная идея его живописи – слияние прошлого и будущего в настоящем времени. Этого он добивается с помощью специальной техники. Сергей искусственным путем состаривает свои работы, отчего на слое краски появляются кракелюры. Бежевый, желтый, красный, коричневый цвета художник тоже выбирает не просто так: благодаря им картины напоминают выцветшие снимки в фотоальбомах со старой бумагой. Техника состаривания картин применялась в семье Айро задолго до того, как он начал писать: «Когда я был маленьким и мы собирались обедать за нашим семейным столом, мама всегда подкладывала под горячую сковородку папину картину. Весь дом был завален его картинами. И все думали, как красиво, что на картине стоит сковорода! Представляете, что становилось с картинами со временем? Они пачкались от жира, ломались, трескались от жара».

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Большое влияние на творчество художника оказала живопись фламандских средневековых мастеров. Поэтому в своих работах Сергей часто обращается к теме религии, исследуя веру человека в сверхъестественное и мифологическое. Например, в картинах «Явление» и «Просвещение» он использует визуальные метафоры, чтобы передать то, что нельзя выразить телесным путем, но возможно почувствовать или понять. Эти состояния художник представляет световыми лучами. Их направление человек задает самостоятельно. В «Явлении» образ изображенного человека ассоциируется со святым из-за характерного двоеперстия – сложения пальцев при мольбе, принятого еще в средневековом православии – и нимба над головой. От жеста исходит световая линия, что символизирует соединение физически существующего и духовного начал. В «Просвещении» тоже появляются символичные детали: ребенок правой рукой держит ключ, а левой – направляет луч света на замочную скважину напротив него. Так художник буквально интерпретирует просвещение как процесс познания мира и жизни в нем, где ключ символизирует открытие тайн и духовную власть. Одна из характерных черт творчества Айро – объяснение сложных философских тем понятным языком.

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Живопись – не единственный вид творческой деятельности художника. Сергей также создает предметы интерьера, инсталляции и занимается цифровым искусством, участвует в многочисленных выставках в России и за рубежом.

Работы Сергея Айро и многих других современных художников собраны в каталоге RakovGallery.

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