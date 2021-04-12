Эстетизм изразцовых печей. Почему это прекрасно и комфортно?

20:17 12.04.2021

У каждого пятого россиянина в обиходе есть дачный участок.

Но какой дачный участок может быть без отопительного устройства? В России довольно тяжело жить в холодном доме, поэтому печь – это идеальный вариант для тех, кто ценит уют, красоту, комфорт. В этой статье мы расскажем как выбрать изразцовую печь для дома.

Что такое печь?

Ру́сская печь — кирпичная или глинобитная печь для выпечки хлебобулочных изделий, приготовления пищи, отопления жилых помещений, в частности загородных домов. Широко распространена не только в бывших странах СНГ, но и по всему миру. Основным видом топлива служат дрова, также могут использоваться торф, солома, кизяк, камыш, лузга и другие горючие органические материалы. Непригодна для топки каменным углём, имеющим более высокую температуру горения: в среднем 1000 °C.

Эстетизм изразцовых печей. История возникновения

В 14-16 веке стали появляться первые русские изразцовые печи. Многообразие декора в виде рельефных плиток с изображением растительного орнамента – основная характеристика древних русских печей. После 17 века на Руси стали изготавливаться многоцветные плитки. Родина Валдай, оттуда начали приглашать мастеров в Москву. Технология совершенствовалась, изразцовые печи очень пестро и ярко украшались сюжетными изображениями. В начале 18 века изготовление печей такого типа считалось искусством, а не ремеслом.

Однако в 19 веке печное изразцовое искусство исчерпало себя из-за того, что изготовление плиток приобрело массовый характер, это перестало быть эксклюзивом. Изразцы стали более дешевыми, менее яркими и самобытными. Сейчас изразцовые плиты и печи – это не только красиво, но и очень функционально. Благодаря такому обогревательному устройству, вы можете быть уверенным, что ваш дом всегда будет в тепле.

Функции печи

1. Приготовление пищи. В русских печах очень удобно готовить различную еду: каши, выпечку, а также можно установить самовар.

2. Отопление. Считается, что русская печь – это самое теплое место в доме. Действительно, на лежаке при регулярной топке сохраняется температура от двадцати до тридцати градусов.

3. Мытье. Русская печь имеет специально горнило, в котором можно мыться. Можно установить баню внутри печи, топится она по такой технологии: печь отапливается и вода внутри согревается.



