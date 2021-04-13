Почему так много людей недооценивают дистанционное обучение?

20:41 13.04.2021

В данный момент образование и приобретение новых навыков достаточно распространенно не только среди молодежи, но и в кругах более взрослых людей.

Существует огромное количество вариантов обучения, начиная от классических (ВУЗ), заканчивая нестандартными способами обучения – прохождение курсов на различных образовательных программам в режиме онлайн. Современному человеку достаточно легко подобрать удобный метод получения знаний, ведь сейчас у подавляющего большинства людей есть не только Интернет, но и многообразие выбора. В этой статье мы поговорим про центры дистанционного обучения и разберем их преимущества

Что такое дистанционное обучение?

Дистанционное обучение – это форма обучения, которая предполагает процесс приобретения знаний через Интернет. Кстати, раньше студенты дистанционной формы обучения отправляли домашние работы на проверку по почте.

Плюсы дистанционного обучения

1. Учебный центр дистанционного обучения дает возможность получать образование будущим студентам по цене ниже, чем, например, в вузах. Освоить курс или профессию дистанционно быстрее и дешевле. На сайте https://profacademia.ru/ можно более подробно ознакомиться с ценовой политикой дистанционных учебных центров.

2. Работа в собственном темпе – мечта любого учащегося. Действительно, в ВУЗах часто сложно работать умом качественно и быстро из-за того, что студентам приходится подстраиваться под учебный план. Профессиональный учебный центр предоставляет студентам свободный график изучения материала;

3. Огромным плюсом является мобильность такого типа обучения. То есть, заниматься вы можете в любой точке мира – у себя в кровати, в кофейне, на работе, даже в машине или в поезде. Прекрасно, когда ты живешь в общежитии или рядом с местом обучения. Однако, не все имеют такую возможность, многим студентам приходится тратить несколько часов в день на то, чтобы доехать до места. Дистанционное обучение идеально подходит тем, кто ценит свое время;

4. Дистанционное обучение – это не только про молодых студентов. Многие учебные центры, которые работают в онлайн-режиме, предоставляют возможность повышение квалификации уже действующим сотрудникам. Обучаясь онлайн можно совмещать работу и учебу без потери нервов, времени, сил;

5. По статистике, качество образования в центрах дистанционного обучения довольно высокое, так как материалы, используемые преподавателями, постоянно обновляются. Это связано с отсутствием физического носителя (книг, методических пособий) информации.

