Как выбрать идеальную сумку для ноутбука?
Для безопасной и удобной носки были разработаны специальные приспособления, одни из которых это рюкзак для ноутбука женский. К выбору изделия нужно подходить ответственно, обращая внимание не только на дизайн, но и материал изготовления и модификацию.
Преимущества и недостатки
К основным достоинствам рюкзака для ноутбука стоит отнести:
- удобство носки устройства;
- защита техники от отрицательных внешних воздействий;
- прочный материал и отменный каркас;
- правильное распределение нагрузки на спину, наличие ортопедических элементов;
- дополнительные кармашки для личных вещей.
Есть у изделий и недостатки:
- высокая цена (если выбрать более качественную модель);
- сложность выбора, так как не каждый рюкзак подойдет под одежду;
- больше подходит молодежи, поэтому чаще всего выбор падает на специальные сумки для ноутбуков.
Модификации рюкзаков
Современные модели можно поделить на два вида:
- Классические. Для них характерно наличие удобных лямок, которые нужно надевать на плечи. Есть модели с одной лямкой, которые можно носить, как на спине, так и на груди. Подобные изделия получили название «слинги».
- Трансформеры. Это более популярные модели, так как они отличаются универсальностью. Чаще всего модели представлены в виде прямоугольной формы, а доступ к основному отделению расположен сбоку. Также к трансформерам лямки пришивают только к верхней части изделия, а в нижней они закреплены при помощи пластиковых или металлических застежек. Чтобы превратить рюкзак в сумку, необходимо просто отсоединить нижние крепежные детали и убрать лямки в специальный карман.
Также очень востребованы модели с жестким каркасом, так как они обеспечивают максимальную защиту от механических повреждений. Кроме этого, каркасные рюкзаки выглядят аккуратно и стильно.
Материал изготовления
Рюкзак для ноутбука может быть пошит из следующих материалов:
- Полиэстер. Этот материал прочный, стойкий к износу и легкий. Иногда на полиэстер наносят водоотталкивающее покрытие, в результате чего ткань становится непромокаемой.
- Нейлон. Это синтетический материал, у которого гладкая поверхность и легкий блеск. Ткань также может быть пропитана водоотталкивающим составом.
- Полиуретан. Внешне материал напоминает кожу. Такие рюкзаки являются очень прочными, стойкими к механическим воздействиям и внушительным нагрузкам.
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