Как выбрать идеальную сумку для ноутбука?

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Ноутбук – это современная техника, которая имеется во владении у большинства людей.

Для безопасной и удобной носки были разработаны специальные приспособления, одни из которых это рюкзак для ноутбука женский. К выбору изделия нужно подходить ответственно, обращая внимание не только на дизайн, но и материал изготовления и модификацию.

Преимущества и недостатки

 К основным достоинствам рюкзака для ноутбука стоит отнести:

  • удобство носки устройства;
  • защита техники от отрицательных внешних воздействий;
  • прочный материал и отменный каркас;
  • правильное распределение нагрузки на спину, наличие ортопедических элементов;
  • дополнительные кармашки для личных вещей.

Есть у изделий и недостатки:

  • высокая цена (если выбрать более качественную модель);
  • сложность выбора, так как не каждый рюкзак подойдет под одежду;
  • больше подходит молодежи, поэтому чаще всего выбор падает на специальные сумки для ноутбуков.

Модификации рюкзаков

Современные модели можно поделить на два вида:

  1. Классические. Для них характерно наличие удобных лямок, которые нужно надевать на плечи. Есть модели с одной лямкой, которые можно носить, как на спине, так и на груди. Подобные изделия получили название «слинги».
  2. Трансформеры. Это более популярные модели, так как они отличаются универсальностью. Чаще всего модели представлены в виде прямоугольной формы, а доступ к основному отделению расположен сбоку. Также к трансформерам лямки пришивают только к верхней части изделия, а в нижней они закреплены при помощи пластиковых или металлических застежек. Чтобы превратить рюкзак в сумку, необходимо просто отсоединить нижние крепежные детали и убрать лямки в специальный карман.

 Также очень востребованы модели с жестким каркасом, так как они обеспечивают максимальную защиту от механических повреждений. Кроме этого, каркасные рюкзаки выглядят аккуратно и стильно.

Материал изготовления

Рюкзак для ноутбука может быть пошит из следующих материалов:

  1. Полиэстер. Этот материал прочный, стойкий к износу и легкий. Иногда на полиэстер наносят водоотталкивающее покрытие, в результате чего ткань становится непромокаемой.
  2. Нейлон. Это синтетический материал, у которого гладкая поверхность и легкий блеск. Ткань также может быть пропитана водоотталкивающим составом.
  3. Полиуретан. Внешне материал напоминает кожу. Такие рюкзаки являются очень прочными, стойкими к механическим воздействиям и внушительным нагрузкам.

 

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