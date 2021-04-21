Школа Поток: работа с подсознанием

19:28 21.04.2021

Иногда кажется, что твое время уже ушло. Счастье не отыскала, жизнь унылая, менять что-то поздно.

Не нашла свое призвание, ходишь на работу как на каторгу. Ты в курсе, что существует школа Поток, чтобы изменить жизнь по своему желанию?

Возможно, мечтаешь об идеальных отношениях. Семью штормят конфликты, уже на грани развода. Кто-то только ищет свою вторую половинку.

Школа Поток — не волшебная таблетка, здесь преподают практические инструменты для работы с подсознанием. Задействовав эти механизмы любой человека может прийти к той жизни, к которой стремится.

Школа Поток создана Марией Самариной, которая прошла обучение в Стенфорде по программе Stanford Continuing Education и азиатских ашрамах. Разработала собственный метод работы с подсознанием и энергетикой. На сегодня обучение прошли более 100 000 учеников во всем мире, показавших потрясающие результаты в 98%.

Ты сейчас недоверчиво ухмыльнулась, потому что не веришь? Или пробовала, но не получилось, а стало еще хуже? Внутри тебя есть океан безграничных возможностей. Важно восстановить веру в себя, поселить надежду, вспомнить о желаниях. Важно удалить уныние, пессимизм, жалобы. Очиститься от гнетущего хлама, что мешает двигаться вперед. Докопаться до того, что искренне хочется, а не навязано социумом.

В вечной суете и гонке люди забывают о своих мечтах. Пытаются соответствовать, доказать, быть не хуже. Идут не своей дорогой, зарывают свои таланты.

Женщины часто не понимают, как они могут совмещать материнство и карьеру. Занимаются ребенком, но внутри считают себя обделенными. Хотя можно совмещать и то, и другое, оставаясь хорошей мамой и женой.

Каждый человек имеет право творить свою жизнь по своему усмотрению. Норма жить в изобилии и гармоничных отношениях. В нас есть невероятные способности, дарованные при рождении. Но инструкции по использованию никто не выдавал. Достаточно узкий круг людей задействуют внутренний ресурс. Они сами создают свою реальность, где есть комфорт, достаток, окружают любящие люди. Где не страдают, а живут счастливо. Где не болеют, а радуются каждому дню. Кому-то привычнее переложить вину за свою далеко не успешную жизнь на маму с папой, школу, институт, страну, правительство. ⠀

У тебя есть шанс осознать собственное предназначение, создать доверительные отношения. Строй свой бизнес, зарабатывай больше. Можешь восстановить свое здоровье и энергетику, прекратить ссоры с родными и коллегами.

Позволь себе радоваться, любить, творить, самоисцеляться!