Зачем нужны ломбарды? Честный разговор

12:09 23.04.2021

У всех людей бывает не очень удачная полоса в жизни.

Иногда задерживают зарплату, иногда возникают ситуации, когда очень срочно нужны деньги на какие-либо нужды. Брать кредит – не вариант, ведь его нужно будет отдавать, микрозаймы – достаточно сомнительно для многих людей. Что же делать? Выход есть – ломбард! В этой статье мы поговорим о ломбардах: что это такое и зачем они нужны. Более детально ознакомиться с ломбардами и их услугами можно на сайте https://juvelirnyj-lombard.ru/

Что такое ломбард?

Ломбард – это способ микрокредитования, при котором дается денежная сумма под залог какого-либо имущества. При этом заемщику необходимо возвращать деньги с процентами. Собственно говоря, основная цель ломбардов – это как раз получения процентов с займа.

Как работают ломбарды?

Грубо говоря, ломбарды выполняют две функции:

1. Выдача займов под залог. Алгоритм действий такой: ценные вещи относятся в ломбард, потом происходит бесплатная оценка от специалистов, они называют сумму. Если заемщик согласен с суммой, ему выдается залоговый билет и договор, где прописаны условия. Без этого никуда, однако, если вам предлагают что-то другое, стоит задумываться, не мошенники ли перед вами. Кроме того, в залоговом билете прописаны должны быть четкие параметры вещи: если это ювелирное украшение, то вид изделия, материал, проба и так далее. Чтобы вернуть свои вещи, заемщик обязан вернуть сумму кредита и проценты за каждый день пользования им в срок, о котором договорились с ломбардом.

2. Хранение. Теперь не клиенту выдают деньги, а клиент сам платит за то, что ломбард будет хранить у себя вещь на специальных условиях. Простой пример – вы можете сдать в ломбард шубу летом, чтобы она хранилась в низкой температуре при определенной влажности. Человеку, который принес вещь в ломбард на хранение, выдается сохранная квитанция. В ней указывается ценная информация о предмете, а также срок и условия хранения. Нужно понимать, что если человек просрочил дату и не вернул вещь, ломбард может продать ее через два месяца.

Можно не возвращать заемную вещь?

Да, никто не заставляет приходить в ломбард за вещью. В таком случае ломбард просто продает ее. Однако, процесс продажи может быть осуществлен только через месяц, ведь месяц – это льготный период, который отсчитывается с первого дня просрочки. Ознакомиться подробнее с информацией по поводу заема можно на сайте ломбарда или с помощью звонка непосредственно в организацию.

