Топ-5 советов по выбору душевого шланга

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Ванная комната – это сокровенное место в доме.

 Там можно не только привести себя в порядок, но и собраться с мыслями. Неотъемлемым атрибутом ванной комнаты является ванна или душевая кабина. Однако выбрать душевой шланг – задача не из простых. У многих появляются вопросы: «Какая длина будет идеальной? Какие соединения подойдут к смесителям?». В этой статье мы поговорим как выбрать душевой шланг.

Советы при покупке шланга для душа

1. Не надо экономить деньги на качестве и комфорте

На рынке душевой техники существует огромное количество различных моделей шлангов. Хороший шланг должен не только выполнять свой функционал, но и гармонично вписываться в интерьер.

2. Смотрите на сертификацию

Душевой шланг, если претендует на звание премиального, должен обладать следующим – сертификатом для использования с питьевой водой.
3. Выбор длины. Тут есть несколько индивидуальных параметров, таких как, например, использование душа в ванной или кабине стоя или сидя. Обычно выделяют три вида длины: 1,25 м., 1,6 м., 2 м.

4. Выбор материала

Естественно, чем выше качество материала, тем долговечнее будет устройство. Показатель низкокачественного шланга – его протечки. Раньше считалось, что единственно правильным решением является приобретение металлического шланга, однако, теперь есть альтернатива – пластик. Пластик бережно относится к коже, а также достаточно прост в уходе. Нужно понять, что на шланге должна быть маркировка «устойчивый к заломам» или «защищен от заломов». Далее, проверьте как ощущается душевой шланг вашей кожей. Если вы испытываете раздражение, он натирает и прочее – не стоит его покупать. Даже при выборе душевого шланга из металла, нужно приобретать его в пластиковом корпусе, дабы предотвратить защемление волос или кожи.

5. Экологичность. Еще одним важным моментом является экологичность материала для душевого шланга – он должен быть перерабатываемым повторно.

Как чистить душевой шланг?

Чистить шланг для душа достаточно просто – достаточно промыть его, используя не сильное средство для мытья ванны. Еще один показатель хорошего шланга – он быстро и легко чистится из-за отсутствия гофрированной поверхности. Именно на ней собирается известковый налет и солевые/минеральный отложения. 

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