Похороны в Санкт-Петербурге: где выгодно заказывать ритуальные услуги?

17:52 28.04.2021

Что необходимо делать, если смерть близкого человека настигла дома? На этот вопрос не все жители Санкт-Петербурга знают правильный ответ.

Поэтому нужно как можно быстрее обратиться за помощью в Городскую Ритуальную Службу. Сразу по указанному в заявке адресу приедет специалист. Он поможет быстро решить все вопросы.

Смерть дома: что делать?

В Санкт-Петербурге, как и в любом другом населенном пункте, смерть человека может настигнуть в любом месте. Но пожилые люди чаще всего умирают дома. И родственники должны знать, как в этом случае необходимо поступать. Ведь к похоронам нужно готовиться с первых минут, когда станет известно о смерти близкого человека.

Что необходимо сделать в первую очередь, какими должны оказаться действия? Следует позвонить по номеру 8 (812) 500-35-33 и сказать, что нужна помощь. Приехавший ритуальный агент побеспокоится о следующем:

- вызовет врача, в зависимости от времени суток, из поликлиники или скорой помощи;

- позвонит в полицию, чтобы их сотрудники пришли и составили протокол осмотра тела;

- определится с вопросом, нужно ли покойника отправлять в морг;

- решит вопрос относительно того, кто должен заниматься доставкой.

Если у врача возникнут сомнения о причине летального исхода, тогда медицинское учреждение выделяет спецтранспорт для доставки покойника в морг. А когда в чем-то засомневаются полицейские, тогда они решают этот вопрос. Городская Ритуальная Служба для этих целей может предоставить свой катафалк. Но если умирает пожилой человек, морг часто не требуется.

Решение организационных вопросов

Все описанное выше - это только первые шаги, связанные с организацией траурного мероприятия. И нужно за один день успеть сделать очень многое. А если речь идет о смерти от COVID-19 или другой инфекционной болезни, похороны следует совершать в тот же день. И нужно заняться:

- подготовкой разных документов;

- поиском места на кладбище;

- покупкой траурных атрибутов;

- организацией панихиды.

А после кладбища все стараются провести поминальную трапезу. Правда, с этим из-за пандемии все сложнее, нельзя в одном месте собираться большому количеству людей.

Чтобы правильно, а самое главное - быстро организовать похороны в Санкт-Петербурге, желательно иметь дело с Городской Ритуальной Службой, где предлагаются самые лучшие условия сотрудничества. И это касается не только выбора услуг, но также и траурных атрибутов. Оформить заказ онлайн можно через сайт spbgorritual.ru, что значительно сэкономит время на решение организационных вопросов. И не играет роли, речь идет о погребении на кладбище или о кремации, все необходимое здесь удастся получить по приемлемым расценкам. Это относится и к жителям Ленинградской области.

