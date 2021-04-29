Какие бывают жалюзи? Экспертный разговор по делу
Раньше жалюзи устанавливали обычно в офисных помещениях, однако на данный момент такой тип штор популярен и в жилых домах. Они не только компактны и минималистичны, но и отлично выполняют свое предназначение – защита помещения от солнца и чужих глаз. В этой статье мы поговорим про то, как лучше выбрать жалюзи домой. Более подробную информацию можно найти на сайте https://kolorit.kiev.ua
Преимущества жалюзи
1. Они компактны и значительно экономят пространство;
2. Достаточно практичны в использовании;
3. Легкий монтаж;
4. Неприхотливы в применении;
5. Возможность регулировки света;
Материалы, используемые для изготовления жалюзи
1. Пластик различного качества – дешево и удобство в чистке, влагозащитные свойства;
2. Ткань: хлопок, полиэстер, стеклоткань и прочее – вариации по цветовой гамме и дизайну;
3. Дерево, в том числе и бумбук – экологически чистый материал, досточно прочный и трудно деформирующийся; Жалюзи из бамбука, в отличие от деревянных жалюзи, легче и дороже;
4. Высококачественные металлические констукции – дешевизна и легкость. Используются в промышленных помещениях, но и подходят под урбанистический стиль и лофт;
5. Мультифактурные материалы.
Нужно понимать, что вид материала варьируется в зависимости от назначения помещения.
Габариты и способы монтажа
От оконного проема и особенностей монтажа зависят габариты жалюзи. Существуют два вида основных вида жалюзи – горизонтальные и вертикальные. Первые могут устанавливаться на створку, в проем или в пространстве стены. Вторые же крепятся либо также в проем или стену, либо на потолок. Установка жалюзи производится и с дрелью, и без нее. Если они крепятся на поверхности стены, на пололке или в оконном пространстве, необходимо использовать саморезы.
Способы управления
1. Самый популярный вариант регулировки жалюзи – ручной способ. Он не только дешевле, но и проще для большинства людей. Для этого применяются различные веревки и цепи.
2. Дистанционное управления – это ноухау. С помощью электроприводной конструкции, кнопок и пульта можно управлять жалюзи, находясь совершенно в другом месте.
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