А вы знали что такое такое септик?

16:10 29.04.2021

Практически у каждого из нас или наших родственников есть дачный участок.

Действительно, это отличный способ отдохнуть, подышать свежим воздухом, да и просто собраться с семьей на отдых. Когда говорим о даче, приходит в голову ассоциация с красивым домом, уютной баней, своим садом… Однако, не все люди задумываются о том, что чтобы жить на дачном участке, обязательно необходима какие-либо коммуникации. В этой статье мы поговорим про то, что такое септик для дачи и опираясь на какие параметры лучше всего купить септик.

Что такое септик?

Септик – устройство, которое входит в систему очистки. Он применяется, когда только есть проект участка при строительстве систему очистки бытовых и хозяйственных сточных вод. В основном они нужны в тех случаях, когда на участке невозможно подключить канализационную сеть. Баня – это хорошо, но иметь в доме цивилизованный туалет и душ тоже хочется. Поэтому на помощь приходят септики, которые работают за счет технологии отстаивания.

Септики – это емкости, сделанные из пластика, бетона или металла. Размещаются на определенной территории дачного участка. Бетонные септики обычно построены из железобетонных колец, которые варьируются от двух до трех штук.

Пластик – это самый распространенный материал при изготовлении септиков. Во-первых, он не подвергается коррозии, достаточно прост в установке и недорог по цене.

Как выбрать септик?

1. В первую очередь, необходимо смотреть на количество камер, а также на объем и вместительность самого устройства. Рассчитать среднесуточную норму стоков можно, если взять в расчет то, что один человек – 250 литров стока может израсходовать в день. В идеале, септик должен вмещать минимум трехсуточное количество стоков на жителя. Лучше даже взять больше, ведь не исключено, что могут приехать посторонние люди. Объем непосредственно зависит на эффективность и производительность;

2. Выбирайте тот септик, который легко будет поставить, отремонтировать. Способ монтажа зависит от грунта и уровня грунтовых вод;

3. Бывают септики анаэробными или аэробными. Учитывайте данный фактор при выборе септика.