Как сэкономить с помощью купонов?

09:38 4.05.2021

Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке.

Спешим вас обрадовать, это не так! С каждым годом количество людей, которые поддерживают политику разумного потребления и экономии, растет. Инструмент, помогающим людям экономить – купоны. В данной статье мы обсудим, что такое купоны, чем они отличаются от промокодов и зачем они нужны. Более детально ознакомиться с видами купонов можно на сайте kuponer.ru

Что такое купон?

Билет или документ, использующейся человеком для получения скидки, называется купоном. В большинстве случаев, они применяются производителями товаров потребления или розничной продукции в качестве акций. Самыми основными способами распространения купонов являются почта, журналы, газеты, социальные сети, рассылка, а также у напрямую через продавцов.

Чем отличается купон от промокода?

Купон, как мы говорили раннее, это документ или сертификат, позволяющий получить скидку в определенном магазине или получить скидку на услугу. В мире цифровых технологий, где люди привыкли жить и совершать покупки в мировой сети Интернет, купоны чаще распространяются через определенные онлайн-платформы. Однако, чтобы потребитель мог использовать купон, его необходимо распечатать на бумажном носителе и показать покупке товара/услуги. Но не будем забывать, что не во всех случаях нужно распечатывать.

Промокоды, в отличие от купонов, существуют только в электронном виде, и его действие распространяется в основном на интернет-продажи. Человек может использовать промокоды сразу же.

Немного статистики

Статистика – вещь нерушимая, которая может лучше понять суть вопроса. Сейчас приведем несколько статистических данных, а конкретно, в каких областях используются купоны:

1. Продукты питания — 53%

2. Товары личной гигиены — 38%

3. Общественное питание — 36%, например бургер кинг купоны

4. Одежда — 25%

5. Развлечения — 22%

6. Товары для домашних животных — 22%

7. Электроника — 21%

8. Предметы домашнего быта — 17%

9. Товары для дома и ремонта — 14%

10. Услуги — 14%

Также, очень важно знать, в каких местах предоставляется возможность получить купоны:

1. Купонаторы — 96% ( это сервис, предоставляющий право на скидку после покупки купона. Скидка 50-90% может быть получена на товары и услуги в различных сферах)

2. Официальные сайты компаний — 92%

3. Сайты ретейлеров — 91%

4. Поисковые системы — 85%

5. Социальные медиа — 68%

