Разносторонние матрасы: что это такое?

15:55 4.05.2021

Насколько реально приобрести разносторонние матрасы в наше время?

Это полностью реально, потому что большинство изготовителей продукции уже позаботились о том, чтобы в летний и зимний период времени вам было одинаково хорошо и комфортно спать и пользоваться матрасом. В частности для изготовления зимней части изделия применяются теплосохраняющие технологии, в то время как для изготовления летней части выбираются такие технологии, которые позволяют быстро вывести лишнее тепло и чувствовать себя комфортно во время сна. Уровень жесткости покрытия регулируется составляющими, например, для более твердых моделей требуются следующие наполнители: койра кокоса, лен, войлок. Для более упругих поверхностей подходит натуральный латекс, или популярные пенополиуретановые наполнители.

При выборе изделия смотрят на срок его службы, входящие в состав компоненты, надежность каркаса и обивки, при этом желательно, чтобы разные стороны имели разные свойства. Модель стоит подбирать не только на основании параметров каркаса кровати, но и функциональных особенностей: в частности, не только регулируя жесткость изделия, но и его свойства. Для клиентов с уникальными потребностями продукт подбирается особенно тщательно, особенно для тех людей, у которых аллергические реакции или необходима коррекция осанки.

Фирма ОКМАТРАС осуществляет деятельность на рынке достаточно долго, и в течение этого времени построила надежные деловые отношения с российскими и европейскими фабриками матрасов. Это позволяет сегодня продавать продукцию по самым доступным ценам. Любую модель есть возможность приобрести с доставкой по столице, но и по регионам. Если вдруг вы не знаете, как правильно сделать выбор, рекомендуем воспользоваться советами консультантов интернет-магазина.

Магазин ОК - Матрас предлагает потребителям большое количество товаров с несколькими наполнителями. Наиболее распространенные варианты, закономерно, пружинные, которые позволят изделию увеличить срок эксплуатации. На сегодня разработано несколько подвидов пружинных каркасов, делать их выбор необходимо учитывая предпочтения человека. В случае если запланирована покупка матраса предназначенного на двух людей, рекомендуется приобретать блоки-каркасы, так как они позволяют не ощущать дискомфорта во сне, если один из партнеров двигается.