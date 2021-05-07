Советы по подготовке к успешному собеседованию

13:48 7.05.2021

Собеседование – это беседа, которая проводится руководителем фирмы или менеджером по персоналу с претендентом на вакантную должность.

Его проводят для того, чтобы определить, насколько кандидат подходит компании, и определяются детали возможного дальнейшего сотрудничества.

Вы уже составили грамотное резюме и получили приглашение на собеседование? Не паникуйте. Рассмотрим моменты, на которые стоит обратить свое внимание при подготовке к собеседованию.

Прежде всего, нужно ответить себе на вопрос: «А хочу ли я устраиваться в эту организацию». Для этого необходимо собрать информацию об организации. Этим также вы покажете свою заинтересованность и профессионализм, но полученной информацией нужно пользоваться в тему и ненавязчиво.

Рассмотрим перечень предполагаемых вопросов:

Рассказ о себе. Подготовьте рассказ о себе на пару минут, в котором обязательно скажите о своем возрасте, образовании, семейном положении, наличии или отсутствия опыта работы, личных качествах, какие, возможно, помогут в работе. Не забываем сообщить информацию о людях, которые дадут хорошую рекомендацию. Представьте себя в лучшем свете. Покажите свою заинтересованность именно в этой работе. Не увлекайтесь биографической информацией. Самое главное – знания, умения и навыки, опыт работы. А также выкажите свое отношение к работе. Причина выбора организации. Приводите веские причины выбора именно их организации. Например: возможность карьерного роста (только в том случае, если в данной организации это возможно). Рассказывать о своих недостатках нужно размыто. Лучше на вопрос о них ответить, так, что они есть, но их наличие никак не повлияет на работу. В этом же вопросе лучше упомянуть о своих достижениях в работе, если их нет, то можно сказать об освоении нового программного обеспечения. О других предложениях или собеседованиях. Отвечайте «да», но не торопитесь рассказывать об организациях и результатах. На вопрос, задаваемый женщинам «Вы, наверное, часто будете ходить на больничные?» отвечайте «нет», также это касается личной жизни. Причина ухода с предыдущего места. Не говорите о конфликтных ситуациях, даже если они имели место. Причина смены работы (для тех, кто работает на момент собеседования). На этот вопрос можно ответить, что исчерпаны возможности профессионального роста, а хотелось бы продолжать расти. Видение своего будущего. Этот вопрос подразумевает возможность выяснения для работодателя длительность вашего взаимодействия. Лучше будет сказать о возможности карьерного роста в данной организации. Могут быть и вопросы о сексуальной ориентации, национальности, религиозности. Такие вопросы лучше оставить без ответа. Закон охраняет тайну личной жизни. Если все-таки собеседник просит ответить, тогда стоит задуматься: «А нужна ли вам эта работа?».

Главное табу собеседований - ни в коем случае нельзя отзываться плохо о прошлом месте работы, начальнике или коллегах.

Не забываем составить свои вопросы, например: что будет входить в ваши обязанности; продолжительность испытательного срока; размер заработной платы и т. д.

На собеседование нужно приехать за 15-20 минут до начала. Не планируйте на ближайшее время никаких встреч, ведь собеседование может затянуться. С сотрудниками организации будьте вежливы, возможно, будете с ними работать.

Учеными доказано, что хватает 10 секунд, чтобы понять нравится человек или нет. Поэтому используйте эти секунды в свою пользу. Исправить первое впечатление уже будет сложнее.

Если собеседник не представился, уточните его имя и отчество.

Добросовестно заполняйте документы (анкеты, формуляры, бланки). Не стесняйтесь уточнять вопросы («Правильно, ли я понимаю, что…», «Не могли бы вы пояснить …» и т. д.).

Поддерживайте зрительный контакт.

По мнению психологов в одежде придерживаться стоит делового стиля, и исключить из цветовой гаммы черный, зеленый и красный цвета. Помните, что одежда должна быть удобной и соответствовать той должности, на которую вы претендуете. Будет неуместно прийти на собеседование в банк в джинсах и футболке или на завод в деловом костюме и на шпильках. Макияж должен быть умеренным, иначе это будет играть не в вашу пользу.

Во время собеседования не нервничайте, будьте уверены, спокойны, задавайте вопросы, отвечайте по существу и уверенно.

Документы, которые нужно взять на собеседование:

Резюме.

Документ, удостоверяющий личность.

Документ, подтверждающий стаж.

Диплом с приложением (лучше профильное образование).

Награды, свидетельства, дипломы о дополнительном образовании, сертификаты.

По окончании собеседования уточните вопрос о результате собеседования. По возможности договоритесь о праве позвонить самому. Если же ответили, что позвонят, значит, можно смело продолжать поиски. Расстраиваться в этой ситуации не стоит. Проведите своего рода работу над ошибками. В следующий раз не допускайте подобных ошибок.

В любом случае, каким бы ни был результат, он всегда остается опытом. Также не забывайте, что свою судьбу на кобыле не объедешь. Смело продолжайте поиски и верьте: «Все получится».

Удачного собеседования!