Идеальный букет на свадьбу. Разбираемся детально

08:12 11.05.2021

Цветы – это та вещь, без которой не проходит ни один праздник.

День рождение, помоловка, похоры, свадьба – все эти мероприятия сопровождают цветы. Однако, не все люди осознают, что к выбору цветом, например, на свадьбу нужно отнестись с полной ответственностью и определенным подходом, ведь от этого зависит, в том числе, как пройдет свадьба. В этой статье мы поговорим как выбрать цветы для свадьбы. Ассортимент свадебных букетов можно найти на сайте https://www.interflora.ru/catalog/belarus/

Советы по выбору свадебного букета

Существует несколько критериев выбора, на которых базируется весь флористический подхода. Интерфлора – компания, которая занимается международной доставкой цветов, по миру более 50 000 торговых точек. На ее примере мы рассмотрим характеристики букета, который идеально подойдет конкретно к вашей свадьбе.

1. Индивидуальность. Понятно, что свадьба – это про людей и чувства, за каждыми отношениями существует определенная история. Во всех элементах свадебного декора хочется чувствовать именно элементы той истории любви, и флористика – не исключение. Букет невесты должен отображать индивидуальный внутренний мир невесты.

2. Сезонность. Нужно понимать, что сезон времени года очень играет роль выбора свадебного букета. Существуют явные примеры, которые доказывают, что необходимо заранее продумывать состав букета, ведь ранункулюсы достаточно сложно найти летом. Многие растения просто тяжело заказать. Пионы, в ноябре-декабре очень сильно отличаются по размеру и цене, в несколько раз, от летних, а также редко раскрываются и могут остаться в виде бутонов.

3. Стиль свадьбы. От стиля свадьбы и ее тематики напрямую зависит будущий букет. Нужно проанализировать цветовую гамму, концептуальный подтекст, декор и так далее. Если, например, свадьба в стиле поп-арт, то классические букеты ну никак не впишутся в интерьер.

4. Классический подход. Все таки по канонам, романтическая и классическая свадьба без доминирующего экстравагантного стиля подразумевает использование пастельных и светлых тонов, соцветия растения – громоздкие, цветы – максимально нежные и воздушные. Для романтической свадьбы идеально подойдут розы, пионы, гортензии. Но если же свадьбы проходит в стиле бохо, стоит присмотреться к диковинным разновидностям цветов – георгины, протея, лилии.

