Топ-5 характеристик идеального постельного белья

13:43 19.05.2021

Хороший сон – это не только удобная кровать с хорошим матрасом, но и приятное постельное белье

Добротное постельное белье должно быть не только визуально приятным, но и удобным на ощупь. Существует огромное количество марок производителей, цветовых решений и различных материалов, но как же не потеряться среди этой кучи характеристик и выбрать идеальное постельное белье? В этой статье мы попробуем разобраться в данном вопросе.

Параметры, на которые стоит обращать внимание при покупке постельного белья

1. Материал. Грубо говоря, это самая важная характеристика, ведь данный текстиль непосредственно контактирует с человеческой кожей. Если материал белья будет не соответствовать нормам, человеку будет просто трудно уснуть. Итак, материал, из которого изготовлено постельное белье, должен обладать хорошей воздухопроницаемостью. Обычно под данную категорию попадают хлопок, шелк и лен. Далее, ткань должна быть достаточно прочной. Это связано с тем, что постельное белье подвергается частым стиркам. Следующий параметр – качество красящего вещества. Именно они являются источниками аллергии, поэтому, при выборе белья обращайте внимание на устойчивость их к горячей воде.

2. Обращайте внимание на упаковку. Существует негласное правило – чем приличнее упаковка, тем велика вероятность, что качество продукта такое же высокое. Лучше всего приобретать постельное белье в крафтовой картонной упаковке, которые останется в целостности и сохранности до вскрытия.

3. Этикетка. Многие подумают, что это снобизм, однако, хорошее постельное белье имеет хорошо приклееную этикетку, на которой находится вся необходимая информация о марке и продукте. Конкретно: производитель, состав ткани, характеристика изделия (состав) и правила по уходу (режимы стирки и глажки). Важно: хороший производитель никогда не станет скрывать свое лицо.

4. Пошив постельного белья. Нужно понимать, что все составляющие постельного белья (простыни, пододеяльники, наволочки) должны качественно быть сшиты. Под этим подразумевается отсутствие швов на материи, а не солянка из разных частей ткани. Например, если вы видите, что посередине ткани находится шов, разделяющий белье на две части, лучше его не покупать.

5. Размеры изделия. Естественно, что выбирать постельное белье нужно по размерам кровати или матраса. Даже если купить нереальное по качеству постельное белье, но не угадать с размером - спать будет очень проблематично.

