Зачем нужно менять окна дома? Разбираемся в вопросе вместе

13:42 20.05.2021

Окно в помещении – это не просто, источник света, но и прекрасный атрибут

Однако, у многих людей возникают мысли: «А зачем нужно менять окна?». Многие ошибочно предполагают, что это маркетинг, и компании просто хотят «втюхать» ненужную продукцию. Это не так. В этой статье мы развеем мифы и обсудим, зачем же все-таки нужно менять окна, особенно в летнее время. На примере производства окон Сателс рассмотрим главные аспекты вопроса.

Немного статистики

В Рязани, в Москве и в других городах России, существует большое количество построек, датой возведения более 20-30 лет. А это значит, что окна тоже зачастую не меняют. Они имеют серый цвет, деревянные рамы под воздействием времени и механических повреждений рассыхаются. Краска и штукатурка сыпятся из всевозможных щелей. Именно так выглядит среднестатистический оконный проем.

Почему такие окна – это плохо?

Существует ряд причин, по которым наличие старого окна не является хорошей вещью:

1. Такие окна – это главный источник человеческих болезней. Именно они создают сквозняки в квартире, из-за плохой герметичности пропускают много пыли в помещение, остужают полы.

2. Старые деревянные окна облают плохой шумоизоляцией, а это многим людям мешает спать.

Отсюда следует вывод – без новых окон жить в мегаполисе крайне проблематично и некомфортно. Пластиковые окна для дома и коттеджа - отличное решение для тех, кто ценит удобство и безопасность.

Преимущества приобретения окон ПВХ

1. Хорошая теплоизоляция;

2. Всегда теплое помещение без сквозняков;

3. Предотвращение аллергических реакций на пыль и пыльцу в летнее время;

4. Отличная изоляция от уличных шумов.

5. Наличие оконных режимов благоприятно влияют на проветривание помещения. Например, зимой вы можете поставить окно в режим микропроветривания. В этом случае в квартиру будет поступать свежий воздух, но при этом вы не заболеете.

6. Возможность защитить себя от насекомых в летний период, установив заранее в комплекте москитную сетку.

Интересный факт

Лучше всего строительством заниматься летом, в том числе, заниматься сменой окон. Почему? Ответ прост – летом тепло. Помещение будет постоянно находиться в состоянии проветривания. Это связано с тем, что во время установки оконного стеклопакета старые оконные рамы демонтируются.

Окна в коттедже

Выбор окна в загородном доме – это достаточно важно, ведь от этого зависит теплообмен дома. Главное в данном вопросе понимать какую цель вы преследуете: солнцезащитность, шумоизоляция или вообще противодействие взлому. Приобретая окно в компании Сателс, вы можете забыть о проблемах с визуальной составляющей окна, ведь все окна могут быть изготовлены по индивидуальному дизайну и любых размеров

