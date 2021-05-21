Посты в социальных сетях - это просто! Обсуждаем автопостинг

17:37 21.05.2021

Сейчас заработок можно получить не только работая на классической работе в офисе, но и с помощью социальных сетей.

Существует огромное количество инструментов, позволяющих зарабатывать деньги на компьютере. В этой статье мы поговорим автопостинг и как он работает.

Что такое автопостинг?

Автопостинг – это функция, которая позволяет увеличивать количество подписчиков в социальных сетях, тем самым раскручивая группы и делая их более экспертными и кликабельными, в автоматическом режиме. Более подробную информацию можно найти на сайте https://livedune.ru/autoposting

Хорошая раскрутка аккаунта или группы в социальных сетях подразумевает под собой актив и полезность контента. Эти параметры благотворно влияют на охват аудитории, ведь благодаря этому реальные люди будут подписываться, комментировать и ставить лайки на публикациях. Для того, чтобы аккаунт был «живым», необходимо постоянно обновлять контент и делиться полезной актуальной информацией. Конечно, если в вашем владении несколько групп, это можно делать вручную, однако, если вы модератор или администратор нескольких аккаунтов, делать это своими силами не только малоэффективно, но и практически невозможно.

Что такое отложенный постинг?

Это автоматическая публикация заранее запланированных постов. В LiveDune можно запланировать публикации через официальный автопостинг в Инстаграм, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Twitter.

Возможности

Пожалуй, лучший сервис автопостинга – LiveDune. На его примере рассмотрим функционал автопостинга:

1. Вы можете грамотно спланировать дату публикации постов на таких платформах, как Instagram, VK, Facebook, Twitter. Работа происходит с помощью API-сервиса, поэтому можете не бояться за безопасность аккаунта. Все легально и без пароля.

2. Функция подключения календаря автопостинга, где можно наглядно видеть даты будущих постов. Для Инстаграма существует «сетка», которая создает иллюзию реального аккаунта, чтобы посмотреть последовательность публикаций.

3. Вы можете воспользоваться услугами черновика для будущей доработки;

4. Функция форматирования текста, где существует автоматическая расстановка невидимых символов. Это нужно для того, чтобы абзацы не соединялись в одно целое. Также эта функция поможет заменить дефисы на тире.

5. Автопостинг включает в себя редактор картинок, с помощью которого можно редактировать изображение: обрезать, переворачивать, устанавливать фильтры или играться с цветокоррекцией.

