Кризис системы образования: онлайн-школы против ВУЗа

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Знание и получение образования – те вещи, без которых немыслима жизнь современного человека.

 Однако, с появлением Интернета, грань разрыва между реальностью и образовательными процессами заметно видна. В этой статье мы затронем тему онлайн-образования и поговорим немного про онлайн-школы. Более подробную информацию можно найти на сайте https://headkurs.com

Немного статистики

Действительно, кризисов образовательной системы было за последние годы, а конкретно за последние пятнадцать лет несколько. Самым явным, наверное, можно назвать переход из режима реального (фактического) обучения в режим онлайн. Это довольно логичный и исторический процесс, связанный с потребностями нового поколения людей, и удивляться этому довольно глупо.

Почему онлайн-школы набирают обороты?

Начнем с того, что, к сожалению, мы живем в мире, в котором не все люди одинаковы. Как бы тяжело не было признавать этот факт, но все таки общество иерархически делится на бедных и богатых. Образование – это дорого. Неважно в какой стране – Россия, США, страны Европы. Не все люди могут позволить отправить своих детей в престижные (даже обычные) ВУЗы. А почему, собственно говоря, сама молодежь перестала хотеть учиться в высших учебных заведениях? Ответ прост: есть большая вероятность, что затраты, потраченные на учебу в университете, просто не отобьются на выбранной профессии. Еще один момент – существует тенденция, что работодатели все реже смотрят на наличие диплома. Их интересуют опыт и софт-скиллы, которые приобретаются не на учебе, а на работе или в реальной жизни. Отсюда диссонанс – зачем тратить студенту 4 (а то и больше) года на учебе в ВУЗе, если можно пройти обучение в онлайн-школе или на онлайн-курсах, получить при этом знания и практические навыки? Да еще и совмещая учебу с работой? Действительно, это повод задуматься…

Поговорим про онлайн-школы

Сейчас огромной популярностью среди молодежи (и не только) пользуются онлайн-школы. Самыми популярными являются Skillbox, XYZ School, ArtCraft и другие. Однако, многие люди не совсем доверчивы по отношению к ним. Это связано с тем, что они не осведомлены о наличии сайтов с проверенными отзывами, где можно узнать всю необходимую информацию об онлайн-школе. Сайт https://headkurs.com/blog не только дает возможность людям почитать отзывы, но и имеет собственный блог, в котором находится список лучших онлайн-школ. Благодаря этому, вы наверняка найдете лучший вариант.
   

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